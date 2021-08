Siete podios para los regatenses en Entre Ríos

Los remeros del Club de Regatas Corrientes cumplieron una destacada labor en la prueba especial “117° Aniversario”, que se concretó en Concepción del Uruguay. En siete oportunidades, los correntinos lograron subir al podio, marcando el buen desempeño en las diferentes competencias.

La regata “117° Aniversario” del Club de Regatas Uruguay fue fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral (Cril), y se concretó el pasado fin de semana en el balneario Itapé.

La prueba marcó el regreso a la competencia de los remeros regatenses, que tuvieron su última participación competitiva de manera presencial en abril pasado, ya que luego los certámenes se pararon por la situación sanitaria del país.

Los representantes correntinos fueron cuatro de categoría oficial y tres de promocional, mientras que las edades fueron variadas, desde sub-16 hasta master.

La actuaciones más destacadas fueron las de Agostina Manzotti quien se quedó con el primer puesto del single sub-23 y, con Natalia Sánchez, consiguió el tercer lugar en doble par senior y la de Fausto Domínguez que se impuso en batea sub-16 y también consiguió un cuarto lugar en single.

Además, Natalia Sánchez fue segunda en single senior A y la misma ubicación logró Gustavo Sotelo en parcito libre.

Por su parte, Diego Vidal llegó en tercer lugar en single master y quedó cuarto en doble par mixto junto con Elizabet Vallejos. En tanto que en fueron cuartos Sebastián Pineda (Parcito Libre), Tomás Romero (Single Junior y Doble Par Sub 23) y Matías Leconte (Single Sub 23 y Doble Par Sub 23).

En la categoría libre, la delegación correntina contó con atletas del plantel promocional que poseen discapacidad Intelectual. Los deportistas “no tuvieron ningún inconveniente en su competencia, ni en la integración con el grupo, y hasta se subieron al podio”, remarcó el coordinador Harris González Escobar.