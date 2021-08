Judiciales intensifican las medidas de fuerza en reclamo por mejora salarial

Los trabajadores judiciales convocan a dos jornadas de protesta en toda la provincia con quite de colaboración, trabajo a reglamento, bocinazo y cacerolazo. Reclaman una urgente recomposición salarial y aseguran que un 70 por ciento del personal tiene salarios que están por debajo de la canasta básica

Ante las medidas de fuerza convocadas, El Litoral dialogó con Juan Carlos Gonzalez, del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj), sobre el monto de incremento salarial que están pidiendo. Al respecto indicó que “el porcentaje está atado a la inflación, en virtud de que varios gremios, a través de paritarias, ya han logrado superar el 40 por ciento de actualización salarial de este año. Y nosotros lamentablemente quedamos en un 10 por ciento en lo que va del año, lo que significa que hay un desfase enorme con respecto a la inflación y el salario”.

“En virtud de esto y debido al silencio del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se han incrementado las medidas de fuerza. Mañana (por hoy) estamos realizando una asamblea informativa, se dispuso trabajo a reglamento y quite de colaboración a partir de las 8 y hasta las 10”, explicó Juan Carlos Gonzalez del Sitraj a El Litoral.

En tanto, también comentó que “el martes (por mañana) se hacen tres horas de quite de colaboración y trabajo a reglamento de 8 a 11. Pero con vigilia de todos los trabajadores frente al STJ”.

Asimismo, Gonzalez recordó que en lo que va del año percibieron un aumento correspondiente a la paritaria 2020 (5 por ciento en febrero y un cinco por ciento en marzo) y luego un 10 por ciento en junio”.

Por último, y sobre la posibilidad de un acercamiento entre las partes, el referente del Sitraj comentó que “no tuvimos respuesta, hemos pedido audiencia por escrito y no tuvimos respuestas. Pero nos dijeron que una vez que les permita su agenda nos recibirán. Pero no solo descartan un aumento, sino también eso pasó con el plus que se abonó a la administración pública, que hace que estemos muy lejos del resto” y agregó que “prácticamente un 70 por ciento del personal tiene salarios que están por debajo de la canasta básica”, aseguró.

“Todos los años tenemos este inconveniente, pero a pesar de los recortes presupuestarios siempre tuvimos incrementos. Es muy llamativo que este año no haya ni siquiera la posibilidad de mejorar en algo el salario y esto sucede porque no hacen cumplir la ley de autarquía financiera”, finalizó.