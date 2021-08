Primera copa freestyle en la región: Cobe y Sego se consagraron campeones

La competencia de freestyle (estilo libre de improvisación en rap) que se realizó ayer en Corrientes convocó a jóvenes de Formosa, Chaco, Santa Fe y hasta Buenos Aires. En total participaron 70 y los ganadores fueron dos correntinos: Cobe y Sego.

La competencia por la Copa Camet 2vs2 comenzó alrededor de las 15 en la Casa del Bicentenario, que está ubicada en el barrio San Gerónimo y terminó después de las 19. El evento se transmitió por las redes sociales del programa municipal Muni Joven y Camet Club de Rap.

Estaba previsto que la competencia arranque con 8 parejas clasificadas, pero debido a la cantidad de inscriptos se optó por que sean 16, que se eliminaron entre sí.

Las batallas de improvisación de rap se realizaron con estricto protocolo sanitario al igual que toda la competencia.

Desde los cuartos de final, hubo siete batallas. Los ganadores fueron los freestyleers correntinos Cobe y Sego y clasificaron a la final nacional, que se llevará a cabo en Buenos Aires con el viaje y la estadía todo pago.

Parejas

Las parejas que clasificaron entre los 16 mejores y compitieron entre sí fueron: Abreu y H vs. Natural y Flava; Cobe y Sego vs. VSC; Seas y Poker vs. Nachsty y Areco; DGK y TH vs. Exe y Paragua; Skoll y Haty vs. Ale; Mj y Perro Loco vs. Amasio y Brand; Stoll y Junior vs. Nolek y Mauri; Coliseo vs. Alkoy y Ñoli.

Juanchi conocido como Dgk contó a El Litoral sobre sus inicios en el movimiento. “Comencé escribiendo canciones, me considero más artista que competidor, esto lo hago por gusto. Escribía temas y rapeaba solo con mi computadora. Cuando me enteré de que rapeaban en mi escuela me involucré y de mi escuela me llevaron al Cambá Cuá y en agosto del 2019 empecé la primera competición”.

Asimismo su compañero, TH comentó que intentan participar en todas las competencias de la zona. “Ahora tenemos la suerte que gracias a las redes se viralizan todos los flyers y las competencias. En cada esquina, en cada barrio, en cada techo encontrás personas que rapean”, aseguró.

Las competencias regionales de Camet se hacen en una sola provincia, en esta ocasión se eligió Corrientes. Participaron jóvenes de otras provincias como Formosa, Chaco, Santa Fe y hasta Buenos Aires.

Pedro Stoll, un participante que llegó hasta los cuartos de final de la competencia proveniente de la provincia de Formosa, contó que hace “más de 10 años me dedico a esto”, viajó junto con su amigo de 16 años y compañero Junior. “Es bueno para ganar experiencia, fueron unos lindos días compartidos con los chicos de acá”.

El secretario de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad, Hugo Calvano, se encontraba en el lugar presenciando el evento que se desarrolló durante gran parte de la tarde de ayer. “Esta Copa Camet que se está haciendo en Corrientes es una iniciativa del programa Muni Joven, que aborda diferentes servicios y cuestiones que tienen que ver con vecinos y vecinas jóvenes de la ciudad”.

El funcionario municipal afirmó que el evento es importante para Corrientes porque es una clasificatoria a un evento nacional y permite que la ciudad se convierta en una plaza importante en el freestyle. “Ahora pueden pensar y soñar que de Corrientes también salgan campeones. La Municipalidad costeará los fondos para que pueda viajar a la copa nacional”.

Además aseguró: “El evento lo hicimos en la Casa del Bicentenario porque es un lugar controlado por los protocolos sanitarios. Si lo hubiéramos hecho en un lugar abierto se hubiera llenado de público. Por eso lo hicimos vía streaming a través de las redes sociales de Muni Joven porque es lo que la situación nos permite”. El organizador y jurado del evento, Pablo Camet, quien también es director del Camet Club de Rap, informó que hace cinco años se comenzó a realizar las competencias en las provincias. “El freestyle es el arte de la improvisación con una base que puede ser musical o beetbox. Es algo que une a todas las clases sociales principalmente a los jóvenes y adolescentes, lo bueno de esto es que solo tenés que tener ganas y animarte”.

Asimismo, Camet uno de los jurados del evento aseguró que el esfuerzo que hacen los jóvenes que se quieren dedicar al movimiento es “muy grande”. Las finales nacionales se realizarán con 16 parejas ganadoras de todas las provincias. Hasta ahora los clasificados son de la provincia de Buenos Aires, la zona de la Costa Atlántica y ahora Corrientes.

Igualmente, los jóvenes de las ciudades seguirán esperando por una nueva chance para competir entre los mejores del país.

(GGC)