Fernanda Callejón y su noche con Ricardo Fort

María Fernanda Callejón reveló que tuvo relaciones sexuales con Ricardo Fort al tiempo de conocerlo. En su visita a Los Ángeles de la Mañana, la actriz confesó que tuvo un encuentro amoroso con el mediático, quien conforme a sus palabras estuvo muy enamorado de ella, y contó que después quedaron muy amigos.

“¿Nunca fingiste ser novia de Fort?”, le consultó Ángel de Brito y la invitada respondió sin filtros: “No no, jamás. Él me ofreció ser su novia. Ricardo Estaba enamorado de mí, te estoy hablando del año noventa y pico. Antes de que yo trabajara con él, tuvimos un encuentro de amor y después fuimos muy amigos”.

De inmediato, Yanina Latorre le consultó si tuvo sexo con el padre de Martita y Felipe Fort y la exvedette lo confirmó. “Sí, es más, fue a través de una broma el día que nos conocimos que hablamos de los hijos, él todavía no tenía a los mellizos. Yo lo conocía, entrenaba con él en el mismo gimnasio, teníamos el mismo entrenador”, relató.

Fernanda no dudó en dar detalles del momento íntimo que pasó con Ricardo en la emisión de eltrece: “Después de un año, jugando fue, me llevó a casa, se tiró en el sillón y yo le dije una palabra que se utiliza mucho en la jerga privada y me dijo ‘¡¿Ah sí?!’ y vino, se me acercó, me empezó a chapar y bueno, tuvimos sexo. Es una anécdota que la tenía para mí, pasó una sola vez, y de ahí fuimos muy amigos”. (Ciudad Magazine)