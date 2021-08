Los punteros de la zona jugarán en Córdoba y Resistencia

Racing de Córdoba y Gimnasia y Tiro de Salta, los líderes de la zona B, tendrán compromisos complicados hoy, en la decimonovena fecha del Torneo Federal A.

Desde las 15, en el estadio Miguel Sancho del barrio cordobés de Nueva Italia, Racing (35 puntos) buscará dejar atrás el paso en falso que dio el sábado en Corrientes, recibiendo a Juventud Unida (19) de Gualeguaychú, en partido que será arbitrado por Bruno Amiconi.

En tanto que desde las 16 en la ciudad de Resistencia, Gimnasia y Tiro (35) deberá visitar a Chaco For Ever (28), tercero en la tabla de posiciones del grupo. El encuentro, que se jugará en el estadio Juan Alberto García, tendrá como juez a Patricio Gariano.

Otro duelo interesante será el que jugarán en Salta Central Norte (25) y Sarmiento (23) de Resistencia.

Los restantes partidos de la fecha serán: desde las 15.00 Douglas Haig (Pergamino) vs. Sportivo (Las Parejas) y Crucero del Norte (Misiones) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco); a las 15.30 Unión (Sunchales) vs. Defensores (Pronunciamiento), con arbitraje del correntino Nelson Sosa.