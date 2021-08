Virginia Gallardo será la presentadora de los especiales de Ricardo Fort

Un enorme revuelo se generó en torno a la serie sobre la vida de Ricardo Fort. Los hijos del empresario, Felipe y Martita, su padrino, Gustavo Martínez, y su tío, Eduardo, están trabajando junto a la productora Hecho por Nadie, que está detrás del proyecto.

Virginia Gallardo, ex pareja del mediático, fue la primera figura en bajarse de la biopic. "Pasaron diez años de mi relación con Ricardo. No quiero revivir ciertas cosas. Me tengo que fumar comentarios de la gente sobre lo que fue nuestra historia", explicó.

Ahora, según confirmó Primiciasya.com la panelista de Intrusos será la conductora de un especial de América TV sobre Ricardo Fort. Van a ser cuatro emisiones con momentos históricos de la carrera del empresario: imágenes de sus primeras entrevistas, material de su reality y del ciclo Fort Night Show.

En el programa, la correntina presentará entrevistas a algunas de las figuras que fueron parte de la vida del mediático, que -al igual que ella- también decidieron no participar de la biopic que está produciendo la familia.

Los especiales se podrán ver al aire en América TV los domingos, a las 23.

Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013. Tenía 45 años. El fallecimiento fue de manera súbita, a raíz de una obstrucción coronaria que determinó la génesis de una arritmia irreversible, según indicaron los médicos del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde estaba internado el empresario.