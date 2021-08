Las 10 frases destacadas de Gustavo Valdés al celebrar su triunfo

El gobernador, Gustavo Valdés. aseguró que logró más del 75% de los votos al celebrar en una conferencia de prensa el triunfo de la alianza ECO+Vamos Corrientes, oportunidad en la que cuestionó la grieta en la política y se refirió a la situación del diputado Miguel Arias, baleado en un acto político en la localidad de Tapebicúa.

Las 10 frases destacadas el mandatario en su discurso del triunfo:

Le quiero mandar un profundo abrazo al diputado Miguel Arias, a su familia, que se recupera, y al Frente de Todos.

He repudiado la violencia toda la vida, no avalamos la violencia como parte de la Unión Cívica Radical. Le deseamos al Diputado Arias by a su familia lo mejor y que se recupere.

Nuestro campo de combate son las ideas, el trabajo (...) fuerza diputado y fuerza a su familia.+Quiero agradecer profundamente a la Unión Cívica Radical, mi partido y a cada uno de los partidos políticos que acompañaron este desafío, que venimos trabajando hace mucho tiempo con mucho esfuerzo

hicimos una propuesta y les puedo asegurar que esa propuesta según nuestros cálculos nos dice que estamos ganando por el 75% de los votos en todo el territorio de la provincia de Corrientes

Este resultado político confirma que nuestro espacio va a tener dos tercios de los votos en ambas cámaras, pero eso nos tiene que servir para seguir garantizandio en Corrientes la República, la libertad y el respeto a la soberanía popular

hemos hecho una propuesta para que los argentinos y los correntinos nos encontremos, no una propuesta de personas, el 75% de los votos está marcando el camino que marcamos con la producción, el trabajo, la inclusión y la modernización

La grieta no conduce absolutamente a ningun lado el encuentro de los correntinos marca el camino. Es posible no agraviar al otro (...) la política tiene que servir para que abarcemos objetivos comunes.

Un plan social está bien, pero la gente necesita trabajo digno

Quiero abrazar a los militantes del Frente de Todos e invitarlos a una construcción, que crean en la política como una herramienta de unión y transformación social. Tenemos mucho por trabajar.

Quiero agradecer a cada dirigente de cada partido, a dirigentes sociales, empresariales (...) porque juntos vamos a construir la patria chica que nos merecemos.