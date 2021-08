“Cada error que tenemos es un gol”, dijo Julián Fernández

Boca Unidos sigue sin poder ganar de local en el torneo Federal A. El sábado igualó 2-2 ante los misioneros de Crucero del Norte, partido que cerró la primera rueda del campeonato y en el que hizo su presentación el zaguero central Julián Fernández, quien se sumó al plantel en lugar del lesionado Antonio Medina.

El debutante, quien hizo dupla en la zaga central junto a Ariel Morales, fue uno de los pocos jugadores del equipo aurirrojo que se prestó al diálogo a la salida de los vestuarios.

"Creo que arrancamos muy bien, los primeros 20 minutos fueron muy buenos, pero no supimos entrarles y eso nos costó todo el partido", analizó el defensor, quien proviene del fútbol español.

Fernández reconoció que "Lamentablemente cada error que tenemos es un gol y es algo a corregir. Se vio en este partido y es muy claro, uno fue de pelota parada y el otro de un pase interior (…) es cuestión de estar más firmes".

“Tuvimos la posibilidad de hacer dos goles pero nos vamos mal y dolidos por este resultado porque sabemos que no se nos pueden escapar más puntos de local si queremos pelear cosas importantes”, agregó el espigado defensor.

El cordobés manifestó que por lo general “todos los partidos de esta categoría son parejos, duros, trabados, con pocas situaciones claras. Me gusta la reacción que tenemos después que nos hacen un gol, pero creo que tenemos que hacerlo antes”.

“Se hicieron cosas buenas, no fue todo malo, pero me voy con mucha bronca, porque lo empatamos, no se perdió, pero era un partido que teníamos que ganar”, agregó.

Por último, el zaguero expresó que “el grupo está fuerte, el cuerpo técnico también. Nosotros los bancamos a muerte a ellos, y vamos a seguir trabajando como hasta ahora porque se entrena muy bien y estamos todos comprometidos para lograr algo importante para el club”.

Vuelta a las prácticas con Arriola disponible

Después de contar con el domingo libre, el plantel de Boca Unidos regresó en la víspera a los entrenamientos, tras el empate del sábado en su estadio ante Crucero del Norte.

Como es habitual en el primer día de prácticas, los que fueron titulares ante el Colectivero realizaron tareas de tipo regenenerativas mientras que el resto hizo algo de fútbol.

La novedad del comienzo de semana es que el mediocampista ofensivo saladeño, Carlos Arriola ya se encuentra entrenando normalmente junto al grupo, luego de superar un problema muscular que lo dejó afuera del equipo durante los dos últimos partidos.

Boca Unidos cerró la primera rueda del torneo Federal A en la séptima posición de la Zona B. Sumó 17 puntos, en catorce partidos, producto de 3 victorias (dos de visitante), 8 empates y 3 derrotas.

El equipo correntino volverá a jugar de local en el inicio de la segunda rueda. El sábado a las 15 recibirá a Central Norte de Salta, que está sexto, con 19 unidades, y viene de perder su invicto en el certamen al caer 2-1 en su visita a Sportivo de Las Parejas.

Cabe recordar que en la primera rueda, el equipo salteño y Boca Unidos igualaron 2-2, en el partido que marcó el inicio del campeonato.

(RP)