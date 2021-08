Exigen que Cancillería asuma políticas de protección de la cuenca del Paraná

La bióloga Irene Wais advirtió que el problema de la bajante del río Paraná es que “Brasil también tiene una gran sequía, entonces cierra las compuertas y eso hace que a nosotros nos falte agua en una situación extrema”. “Lo primero que hay que hacer es resolver este tema a través de Cancillería, porque ya es una cuestión que nos excede a nosotros”, indicó la reconocida científica.

En diálogo con la radio de la Universidad Nacional del Nordeste ayer se refirió a un “holocausto ambiental” y criticó el desinterés legislativo por la protección de los espacios naturales.

“Se dieron 180 días de emergencia, que justamente coinciden con el período de elecciones. Lo que me preocupa es el frenado y la poca importancia de la Ley de Humedales en la comisión de Agricultura y Ganadería, hay muchísimos intereses creados ahí, no quieren pelearse con los productores agropecuarios”, lamentó Weis.

También señaló que no es suficiente la declaración de emergencia hídrica, porque anteriormente “no se escucharon los pronósticos de alerta hidrológica del Instituto Nacional del Agua (INA). Estamos pasando por el escenario más terrible de los tres que se previeron”, dijo la bióloga.

“Esta bajante nos interpela a tener que discutir nuevos paradigmas de infraestructura que se basan en la democratización de las técnicas que dejen ese extractivismo feroz. Lo que me preocupa es que no se habla de la peligrosa combinación entre los factores naturales y los de origen humano, los que llamamos antropogénicos: el cambio del uso del suelo por tanta sojización, la expansión de la frontera agrícola permanente, la intensa deforestación en la alta cuenca”, detalló la científica.

Importancia

La perspectiva no es buena. “La situación es muy difícil, desde el año 1944, hace 77 años no se veía esta bajante. Hay muchas hipótesis y no hay una sola causa. Desde ya que el calentamiento global hace que los eventos sean más extremos, tanto las sequías como las inundaciones”, consideró Weis.

Definió al Paraná como “un río que nos dio la vida y que hizo que gran parte de la población de nuestro país esté en la Mesopotamia y la Pampa Húmeda, justamente por los recursos hídricos que ofrece, tanto el río como el Acuífero Guaraní, que está por debajo”.

La profesora de la Universidad de Buenos Aires detalló los problemas ambientales que se acoplan a la bajante: “Tanta deforestación en la alta cuenca, más las represas de los brasileños para obtener energía eléctrica, el mal uso del suelo por la extensión agropecuaria”.

“El agua va a volver pero a largo plazo, porque las inundaciones y las sequías son dos caras de la misma moneda”, adelantó Weis y agregó que “el río tiene su ciclo de bajante de seis meses de bajante y seis meses de creciente. Lo primero que hay que hacer es saber cómo funciona la naturaleza, tratar de devolver a nuestra cuenca lo más parecido posible los seis meses de bajante y seis meses de creciente, y no manejarlos para que los ríos se vuelvan completamente erráticos”, indicó.