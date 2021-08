El crudo relato de More Rial sobre el infierno que vivieron ella y Rocío con Silvia D'Auro

Después de comenzar un juicio por alimentos contra su madre adoptiva, Silvia D'Auro, More Rial reveló escalofriantes detalles del trato que recibió durante su infancia y explicó por qué nunca la va a perdonar.

En diálogo con " Los Ángeles de la Mañana", la hija de Jorge Rial contó que se comunicó con su madre adoptiva tras el nacimiento de su hijo: "Ella se borró en un momento, y cuando nació Fran, mi hijo, yo le escribí a pesar de que me había bardeado durante el embarazo, lo cual ya es algo grave. Nunca me contestó. Nada. Nunca recibí una respuesta. Y eso también es doloroso".

Sin embargo, fue cuando Cinthia Fernández recordó un hecho de violencia de D'Auro hacia Morena, en el que resultó herida en sus partes íntimas, que la joven contó algunos ataques que vivió junto a su hermana Rocío: "A mi hermana le pegaba, le hacía sangrar la nariz. A mi también. Yo no sé, ponele un chirlo se puede aceptar aunque está mal, ¿pero tanto? ¿Pegarte hasta hacerte sangrar la nariz? Era una cosa así, la pasábamos muy mal durante mucho tiempo".

"Mi mamá siempre tenía excusas para pegarnos. Estaba re loca. Un día me cortó el pelo porque no quería tomar la leche. Nos puso cera en la cara para quemarnos. La cera que se usa en las depilaciones. Era muy doloroso. Que se yo, para mí no estaba bien de la cabeza esa mujer, algo que quedó demostrado con el paso del tiempo", aseguró More en LAM.

La joven mediática manifestó que nunca va a perdonar a D'Auro: "Me acuerdo también que nos sentaba a la tarde en frente de la tele cuando estaba 'Cuestión de peso' y me decía: 'Si seguís comiendo vas a terminar así'. Es imposible que la perdone".

A pesar de toda la violencia que vivió, Rial no sabe cuándo comenzaron los ataques de su madre: "Desde que tengo uso de razón que fue así, por eso me cuesta determinar cuándo fue la primera vez que me pegó. Quizás fue un día que se enojó por algo y me cortó todo el pelo bien cortito como una forma de castigarme. Ella era así. Se sobresaltaba y nos pegaba".

