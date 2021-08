La respuesta de Pampita a quienes la critican por llevar a su beba a la televisión

Ayer, a 11 días de haber dado a luz a su quinta hija -Ana García Moritán-, Carolina Pampita Ardohain retomó su actividad laboral: volvió a la conducción de su programa de Net TV y también regresó al jurado de La Academia, en ShowMatch. Apenas hizo su aparición en los respectivos programas de televisión, hubo quienes la criticaron por haber asistido con su beba recién nacida y no haberse quedado cumpliendo con su licencia de maternidad.

“La llevo porque tengo el viaje desde mi casa hasta Don Torcuato, que es de una hora, después otra hora de maquillaje y peinado, y dos horas de programa. Son cuatro horas en total”, enumeró sobre el tiempo que le demanda ir hasta LaFlia y producirse para el programa. “Yo no la quiero dejar en casa cuatro horas porque quiero estar a disposición por la lactancia”, indicó la modelo este martes en un móvil en vivo en Los Ángeles de la mañana.

Por su parte, aseguró que amamanta a su hija “hasta último momento” mientras la terminan de producir para salir al aire. Y que su marido, Roberto García Moritán, se queda en el camarín con la beba durante las dos horas del programa. “Y después, a la vuelta la tengo conmigo otra vez”.

“Cuatro horas, cuatro horas y media, es mucho tiempo sin tenerla. Es chiquita...”, dijo sobre la beba que nació el pasado 22 de julio por parto natural en el Sanatorio Otamendi. “El camarín está súper cuidado. No entra nadie. Por protocolo no puede haber más de dos personas”, agregó y detalló que todos los que ingresan se realizan un hisopado previo.

Allí, además, “tiene su cuna, el cambiador, el cochecito. Todo como si fuera una habitación de bebé. Así que me acompaña”. Por su parte, destacó que “está bueno que cada uno disfrute su maternidad a su manera” y que “no hay modelos a seguir”: “Está muy bien la que está cansada, la que se siente mal anímicamente, la que se ve mal físicamente, porque el cuerpo tarda mucho en volver a ser lo que era. Y no es el momento de fijarse en eso”.

De inmediato, aclaró que su intención no es “ser modelo de nada”. “Y tampoco quiero que piensen que estoy promoviendo esto de volver rápido al trabajo porque todas se merecen su tiempo con su bebé en su casa y hacer el apego como les parece. Pero yo lo vivo de esta manera y está bueno que no nos juzguemos la maternidad entre mujeres. Que cada una lo viva como le parece. Tengo mi experiencia como mamá”, enfatizó quien tuvo a Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio -de su relación anterior con Benjamín Vicuña. “No hay que juzgarnos entre mujeres”, repitió.

“Está bien la que está tres meses en pijama con los pelos parados amamantando, porque es muy difícil amamantar y no dormir. Creo que están muy bien los tiempos que cada una elije. Yo elijo esto, me encanta y me ven feliz haciéndolo. Así que, acá estamos trabajando juntos. Ella acompañándome a todos lados”, agregó la conductora.

Por último, las panelistas del programa que conduce Ángel de Brito le preguntaron por sus ganas y predisposición para producirse a menos de dos semanas del parto. “Es parte de mi vida. Estoy acostumbrada”, dijo con total naturaleza la modelo que trabaja hace años en el ambiente artístico. “Además, yo no hago nada: tengo un equipo maravilloso que me siento y me deja increíble”, concluyó Pampita Ardohain.

