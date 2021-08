River vuelve a jugar en el Eva Perón

River, con equipo de emergencia por lesiones y jugadores citados para las Eliminatorias, visitará hoy a Sarmiento, luego de seis años, en el marco de la novena fecha del torneo de fútbol.

El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Eva Perón y el árbitro será Facundo Tello.

Luego de la buena victoria sobre Aldosivi (2-0) en el Monumental, River se presentará en Junín con un equipo de urgencia por las bajas causadas por la triple fecha Fifa de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 y las lesiones.

El Millonario tiene 14 puntos y necesita la victoria para seguir cerca de los primeros puestos.

Van por la punta

Talleres y Estudiantes, que llegaron a este fin de semana siendo líderes junto a Lanús, se medirán hoy en el estadio Mario Kempes en busca de un triunfo que les permita seguir en la posición de privilegio.

El partido comenzará a las 21.15, contará con el arbitraje de Fernando Echenique y será televisado por la TV Pública.

Además jugarán, Unión vs. Argentinos (14.30); Newell’s vs. A. Tucumán (14.30); y San Lorenzo vs. Patronato (16.45).