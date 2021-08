“La paridad de género y el voto joven tienen que salir con la próxima Legislatura”

—En 2017, se convirtió en gobernador con el 54,05% de los votos. En 2019, consiguió más del 60% y una diferencia de más de 40 puntos porcentuales con el segundo, que fue el Frente para la Victoria. ¿Qué fue ese triunfo para usted?

—Fue el triunfo de todos, de los objetivos. Yo no considero que esos triunfos sean individuales para mí. Es el triunfo del acuerdo, de decir bueno, Corrientes se tiene que poner de acuerdo en la generación de desarrollo. Nosotros tenemos que desarrollarnos y poner en valor nuestros productos. Y, a partir de ahí, comenzar a tener con los partidos políticos una estrategia de crecimiento en donde todos podemos avanzar juntos, todos los sectores, todos los partidos. Entonces cuando vos consensuas y mostrás el camino y lo decís y lo marcas sin mezquindades, creo que ahí se produce una sumatoria de votos hacia ese lugar y una conjugación de partidos políticos donde el objetivo no es que uno gane, sino que ganen todos.

—De hecho, dijo: “No solo es conservar y concentrar poder, sino que tiene el mandato ético de mejorarle la vida al pueblo”. ¿En qué cree que les mejoró la vida a los correntinos?

—En mucho. En cada uno de los municipios -con honrosas excepciones- tuvimos participación. Trabajamos con todos los intendentes que gestionaron, que vinieron, que se acercaron, a todos les dimos una mano. Con todos estuvimos presentes acompañando con inversiones. Entonces, creo que esa es la manera de cambiar la vida de la gente. Gobernar lo mejor posible, tratando de administrar lo mejor posible, creo que es un cambio significativo porque termina generando desarrollo. Garantizar en plena pandemia ser una de las 5 provincias que más ha subido los sueldos y que más ha tratado de empatar a la inflación. Digo, porque siempre que hay inflación perdemos todos. Me parece que implica defender el bolsillo de los trabajadores y estar mejor sin riesgo. Tanto a activos como pasivos, que el sector de jubilados y retirados pueda cobrar juntamente con los activos, es importante. Yo sé que por ahí es natural eso hoy, pero es importante que todos puedan tener su sueldo. Sino fíjate lo que ocurre en Nación. Es un esfuerzo. El esfuerzo del Gobierno provincial de poder pagarle a los jubilados provinciales el 80% móvil. Y sino vos vez cómo te ajusta Nación. Entonces, vos decís: ¿por dónde te querés jubilar: por la caja provincial o por la caja nacional? Todos se tiran de cabeza a la caja provincial e implica una responsabilidad el manejo de los ingresos de la Administración Pública. Que nosotros no estemos explotados como otras provincias y que tengamos un peso adecuado de lo que implica la Administración Pública con respecto a lo que implica el sector privado, tanto formal como informal, eso es ayudar y gobernar.

—Desde el 10 de diciembre de 2019 usted gobernó con el acompañamiento de 2/3 en ambas cámaras legislativas; sin embargo, no salieron todas las leyes que usted mismo pidió. ¿Qué pasó ahí?

—Que es un Congreso. Hay temas que son transversales y hay otros que salieron por unanimidad absoluta. ¿Qué pasó ahí?

—No, no sé. Por eso se lo pregunto.

—Hay consensos y disensos. Hay temas que son transversales. A ver, te estás refiriendo al voto de la mujer, ojalá que pueda salir. Porque estamos en el tiempo de la igualdad. Es más, de los 10 candidatos que tenemos nosotros, de los 10 primeros cargos, 4 son mujeres y 6 son varones. Cambiando uno, nosotros ya estamos en lo que buscamos, pero tenemos que seguir buscando la participación más natural de la mujer que es el motor de la política de hoy y que es el motor de los cambios. Lo tenemos que seguir haciendo. Así que me parece que tiene que salir. El voto joven, de articular para que los jóvenes de 16 años puedan votar. Pueden votar a presidente, pero no pueden votar a gobernador, o no pueden votar a concejal. Me parece que no tiene lógica y en eso hay que avanzar. Yo creo que con esta Legislatura vamos a avanzar. Cuesta por ahí un poquito entrar, pero vamos a avanzar. Pero sí la Legislatura tiene otros méritos.

—¿A ver?

—Lo de nunca antes: logramos sacar el Código Procesal Penal; el Código Procesal Civil; el Código Administrativo; el Código de Familia. Estamos legislando y estamos haciendo un cambio de paradigma en la legislación de Corrientes como nunca antes en la historia. En estos 4 años ha cambiado absolutamente y hemos modernizado todo el paquete de leyes y cómo se dice el Derecho, que es el Código de Procedimiento. Y eso es fundamental también para modernizar. En eso hay que sacarle el sombrero a oficialistas y opositores, a todos, a nuestra Cámara de Diputados y Senadores (...) Pero lo otro es que con 2/3 de ambas cámaras no hicimos ninguna locura.