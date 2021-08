San Martín comenzó su preparación y García apunta a tener más regularidad

Los trabajos de pretemporada en el plantel de San Martín de Corrientes comenzaron ayer en la sede de la entidad ubicada en Salta y Moreno. El Rojinegro tendrá que afrontar el Súper 20 desde septiembre, luego, en otubre, comenzará su participación en la Liga Sudamericana y desde noviembre será parte de la Liga Nacional de Básquetbol.

La preparación dio inicio a las 10.00 con la presencia del plantel en el gimnasio “El Santo” para luego de una hora pasar al estadio “Raúl Argentino Ortíz” donde se realizaron los primeros movimientos técnicos - tácticos con los entrenadores Gastón Revideatti y Ariel Checenelli, bajo la supervisión del líder del cuerpo técnico Diego Vadell.

Por la tarde, los movimientos fueron solamente en la cancha principal de la institución de la capital provincial.

Los jugador4es presentes fueron Gastón García, Santiago Ferreyra, Matías Solanas, Franco Méndez, Emiliano Basabe, Fabián Ramírez Barrios, Leonardo Mainoldi, Javier Saiz, Rolando Vallejos, Maximiliano Andreatta y Franco Alorda, a quienes se sumaron algunos juveniles.

Es decir que estuvo el plantel completo con la excepción de Jonatnan Machuca que recién se sumará al equipo una vez que termine (diciembre) la participación de Panteras en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México.

De esta manera y con la mira puesta en el arranque del Súper 20 y la Liga Sudamericana San Martín arrancó su preparación con el objetivo de llegar lo mejor posible a la competencia nacional e internacional.

El debut del Rojinegro en el Súper 20, cuya primera fase se jugará en Córdoba, será el 24 de septiembre frente a Olímpico de La Banda, mientras que para la Sudamericana viajará a Chile por el Cuadrangular C del 21 al 23 de octubre frente a Puerto Varas, Oberá Tenis Club (OTC) y el Club Atlético Olimpia de Uruguay.

“Vamos a ir de a poco, cumpliendo los objetivos a corto plazo, es la filosofía de Diego (Vadell): ir afrontando los desafíos de a uno; y esperemos estar en buenas condiciones para ir superándolos y llegar lo más lejos posible”, declaró el base Gastón García.

Respecto a la conformación del plantel, que tiente como nuevos integrantes a Ramírez Barrios y Mainoldi, sostuvo que “lo veo muy bien al equipo, es cuestión de conocernos con los nuevos, integrarlos al equipo. En lo grupal ya están incorporados porque la parte humana de este equipo es muy buena; y Diego va a saber integrarlos al equipo, es muy bueno trabajando en eso y no va a llevar más que una semana para ponernos a punto en ese sentido”.

Ahora “tener este desafío a principio de temporada porque se fue Machuca y afrontar una Liga Sudamericana me pone con mucho entusiasmo. Me preparé mucho en este receso para poder arrancar de la mejor manera”.

El jugador santafesino de 22 años reconoció en el programa La Red Deportiva (FM La Red Corrientes) que “el año pasado me estaba recuperando de una lesión y tenía muchas dudas de lo que iba a ser la temporada. Me sorprendí, no tuve dolor, así que fue positivo más allá de lo deportivo que fue muy bueno”.

En lo personal, su intención es “ser un poco más regular en defensa y ataque, mejorar mis tiros, mis porcentajes, algo que cada uno se va proponiendo. Esperemos que el crecimiento individual también ayude al grupal.

Esperemos que sea una buena temporada”, culminó.