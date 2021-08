Un héroe de Malvinas cabalga hasta Yapeyú desde Buenos Aires. Inició la gesta el 17 de agosto y este fin de semana pasó por Entre Ríos.

Carlos Montiel es veterano, radioaficionado y "sanmartiniano", como él mismo se define. Salió desde la localidad bonaerense de General Rodríguez a lomo de caballo el 17 de agosto. Lleva dos ejemplares equinos mestizos con destino a Yapeyú.

Montiel dijo que es “’sanmartiniano’ hasta la médula, ‘belgraniano’ y ‘güemesiano’, y que alguien que respeta mucho a los que lucharon por nuestra independencia a caballo”. “Nuestra Patria se forjó y se hizo a caballo”, sostuvo. Por eso “este tributo que hago de ir a caballo hasta Yapeyú, Corrientes, a la cuna del Libertador, en una travesía que nunca pensé que iba a tomar tanta dimensión”, indicó a El Día.

Realiza en promedio unos “45 kilómetros por día con dos caballos, aunque exigiéndolos se pueden hacer hasta 60, pero la idea es ir tranquilos y parando bastante, no porque quisiera hacerlo, sino porque la gente me para. Todos quieren saber el motivo del viaje, si necesito algo. Entre Ríos tiene gente muy generosa. Me han ofrecido de todo, inclusive hasta caballos para la travesía”.

"La intención fue siempre la de conocer el templete: la casa natal del “Padre de la Patria”, mencionó. Carlos sostuvo que lleva tierra de su General Rodríguez, más precisamente del General Martín Rodríguez que en su momento como gobernador de las provincias unidas del Río de La Plata, fue quien en 1829 decretó y firmó la gobernación de Luís Vernet en las Islas Malvinas.

“Regresaré con tierra de Yapeyú para mi ciudad”, contó el veterano de guerra y dijo que una de las metas en es la de “acompañar el cambio de guardia unos 20 o 30 metros, a caballo, detrás de los Granaderos”.

El lunes llegó a Gualeguaychú a las 3 de la tarde, donde fue recibido por efectivos del Ejército Argentino (Regimiento de Caballería de Exploración 12 Dragones Coronel Zelaya), y del Radio Club Gualeguaychú. En la unidad militar recibió apoyo logístico para luego continuar viaje con sus compañeros, Pampa y Sombra, dos mestizos.

Montiel formó parte del Ejército Argentino, fuerza con la cual participó en el conflicto del Atlántico Sur.“Fui a Malvinas con el Comando de la Brigada de Infantería Tres de Curuzú Cuatía (Corrientes) y estando en las Islas me incorporé al RI 12 DE Mercedes (Corrientes), donde participé de la batalla de Darwin y Pradera del Ganso”, dijo.

Señaló que“Malvinas fue una gesta de recuperación de un territorio que hacía 149 años que estaba usurpado y en manos de una potencia extranjera, independientemente de quien gobernaba nuestro país”.

Contó que en General Rodríguez creó una biblioteca popular que se llama “Puerto Argentino Malvinas que cuenta con 1600 libros que abarcan todas las áreas del conocimiento de Malvinas, además de una muestra bibliográfica itinerante que se llama “Pensar Malvinas en tierra patria”, donde expongo, no solo el material bibliográfico, también temáticas relacionadas con Malvinas como la filatelia, numismática, uniformes argentinos y británicos”.

Carlos recordó que perdió 642 amigos: “cada uno de los caídos era mi hermano en la guerra, y ahora 400 veteranos de guerra que fallecieron por la pandemia. Hombres de 58/59 años y algunos mayores”.

Actualmente, el veterano tiene un programa de radio con dos años en el aire, que se llama “Malvinas, tierra querida”, un programa de dos horas con temas relacionados a las islas.

Fuente: El Día