"Te hago tus tareas": el curioso cartel que se encontró en las calles de Corrientes

Una joven hace tareas escolares desde $300 y pegó carteles en las calles de Corrientes para buscar clientes.

"Te hago tus tareas. Todas las materias, todos los años, todas las orientaciones, todos los colegios"rezó el cartel encontrado en varios puntos de la ciudad en los últimos días de esta semana.

Cecilia Rivera Caselli, tiene 18 años y es estudiante de Derecho y lanzó desde el año pasado un emprendimiento: hacer tareas escolares desde $300 pesos.

Crédito: Diego Petruszynski

"La idea nació porque estoy estudiando la carrera de Derecho y me pareció genial la idea de poder ayudar a los demás compañeros que necesiten", aseguró aellitoral.com.ar. Explicó que"hay muchos que o no tienen tiempo o no tienen los recursos necesarios para realizarlos".

"Mi expectativa simplemente es poder ofrecer mi ayuda a quien necesite, dado que yo tengo los recursos para poder hacerlos rápido y fácil, aparte de poder ganarme unos pesos para solventar los apuntes de mi facultad", señaló.

Cecilia empezó a trabajar con esto cuando terminó el secundario en 2020. Desde que empezó ya recibió clientes de diferentes cursos, materias y escuelas.

"La idea está más pensada para secundarios, pero si llega a haber de primario también lo realizo sin problema", resaltó.