Fantino, Burlando y un tenso ida y vuelta: "Defiende a Darthés y a Florencia Peña"

Fernando Burlando, abogado de Florencia Peña, estuvo en Intratables para hablar de la denuncia que la actriz realizó contra Fernando Iglesias y Waldo Wolff, a raíz de las expresiones de los diputados en torno a su visita a la Quinta de Olivos. Pero en el prefacio de una charla que, se preveía, sería para indagar en la denuncia de la actriz, Alejandro Fantino, conductor del ciclo de América, trajo a escena el nombre de Juan Darthés, acusado de abuso sexual, a quien el letrado tambíén representa.

"Fernando defiende a (Juan) Darthés y a Florencia Peña, es como ser técnico de Boca y River al mismo tiempo", dijo el presentador. Ya en comunicación con el abogado, lo primero que le preguntó fue si le había hecho "ruido" el llamado de la actriz, dado que representa a Darthés.

"Te puedo pasar una lista enorme que te va a ahcer todo tipo de ruidos. Nosotros asistimos en el estudio a muchísimas chicas del colectivo feminista", comenzó diciendo Burlando, quien subrayó: "No hay que mezclar las cosas porque caemos en la mezcla que cometen los que sí son dignos de crítica, como los funcionarios públicos, a quienes les garpamos (sic) nosotros el sueldo".

En ese marco, el abogado cuestionó, con un rictus de enojo, haber "metido esa pregunta en medio de un tema de orden público de violencia de género".

El tema no quedó ahí y Burlando explicó: "Darthés está bajo la lupa de la justicia brasilera, mi asesoramiento fue en los momentos iniciales. Yo no prejuzgo ni a mi peor enemigo, hay que esperar". En este punto, marcó una diferencia: "Por lo visto y oído de estos dos funcionarios (Iglesias y Wolff), me alcanza y me sobra para recurrir a la Justicia Penal, a la Justicia Civil, al Consejo de la Mujer, al Ministerio de la Mujer y al Inadi".

Ya de lleno en el caso de Peña, Burlando informó que a Wolff e Iglesias se les inició una denuncia penal "por incumplimiento de los deberes de funcionario público", ya que, según la ley, deberían "hacer todo lo imposible para que se entienda cuál es la problemática de género", y agregó que también buscan que se los aparte de la Cámara Baja. En ese sentido, confirmó que hoy se reuniría con el titular de la Cámara, Sergio Massa. Ante la noticia, uno de los panelistas, Claudio Savoia, señaló: "Eso es un título".

Y fue en ese momento cuando la tensión volvió al reportaje: "El rótulo se lo ponés vos. Si a vos te parece bien que a una mujer le hagan lo que le hacen y si vos compartís la violencia de género, no tengo nada que hablar con vos. Tenemos miradas diferentes de la vida".

Savoia le explicó que sí tenían la misma visión, y que su sorpresa se debía a que una reunión entre el letrado y el titular de la Cámara le daba otra entidad al tema.

Burlando pidió disculpas por haber "malinterpretado" su expresión y afirmó: "No es la idea ponerle título a lo que es la actividad del profesional. Acá hay una sola protagonista, que es Florencia, que ha sido víctima de violencia de género, institucional y mediática".

“Se llevaron por delante más de 60 artículos de la ley de Género. ¿Por qué son diputados es joda? ¿Pueden hacer lo que quieran? El valor que hay que cuidar y lo que les voy a hacer entender es el valor del género femenino. Lo que importa es la mujer, cuidarla y empezar a equiparar cosas que nunca equipararon”, remarcó Burlando.

En tanto, aclaró que su clienta "no tiene problema en ser investigada" para que se confirme si incumplió o no la ley al ir a Olivos.

Filo News