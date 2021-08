Fallecieron dos mujeres tras hacerse una cirugía estética con el mismo médico

Familiares unieron sus reclamos para pedir justicia por la muerte de dos mujeres, tras ser operadas por el mismo cirujano plástico a quien acusan de mala praxis. Soledad Vargas es una de las víctimas que perdió la vida dos días después de someterse a una lipoaspiración: se descompensó en su casa, tuvo un ACV y un tromboembolismo pulmonar. Fue en junio.

Celeste, hermana de la víctima, detalló que se operó el martes y que la visitó dos días después: “La noté rara. No era solamente dolor. Intentó levantarse y no volvió a reaccionar. No respondía y estaba pálida”. Precisó que Soledad se realizó una dermolipectomía, una operación para corregir el exceso de grasa y piel, junto con lipoaspiración. “No tuvo control posoperatorio”, se quejó ayer en diálogo con TN. “Llamé al cirujano y me dijo que no podía hacer nada porque él solamente alquilaba el quirófano y no tenía un lugar físico para atender las urgencias”, contó.

El caso fue casi un calco de lo que sucedió en la muerte de Yasmín Valdés, otra mujer de 31 años que se trató en el mismo lugar, con el mismo médico. Se hizo una cirugía plástica similar a la de Soledad. Fue en abril.

Las familias y los allegados de las víctimas hicieron una protesta para pedir justicia en el centro porteño, frente al edificio donde el cirujano dijo que alquilaba su consultorio. No pudieron volver a contactarlo. Empapelaron la entrada con imágenes de las dos mujeres.

