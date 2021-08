Bronca de Goyo Prieto: se plantó ante un camión que transitaba a metros de la plaza Mayo

El reconocido conductor radial y referente cultural, Goyo Prieto, decidió esta mañana plantarse ante un camión con acoplado que circulaba por calle Buenos Aires y 25 de Mayo, lugar que se remodeló a nuevo y en el que está prohido el tránsito pesado.

Como si se tratase de una escena de la icónica película Relatos Salvajes, Goyo se detuvo en medio de la calle. Encaró al conductor y le espetó que está prohibido circular por esa calle. Una larga fila de vehículos se amontonoba, mientras el querido referente cultural le explicaba al atónito camionero que no debía circular por esa zona.

El conductor radial realizó la denuncia pública este sábado en su programa "El Show debe Continuar", que se transmite por radio Sudamericana hace 18 años, y se quejó porque no había ninguna autoridad de tránsito o policía que le impida al camionero el tránsito por ese lugar.

"Me paré frente al camión en medio de la calle. Le pregunté al camionero donde iba. Me dijo que al puerto. Le dije que no podía transitar por ahí, que estaba prohibido, que el nuevo pavimento no soportaba el tránsito pesado", narró disgustado.

"Lo peor es que no había un sólo inspector de Tránsito. Nadie que pudiera hacer algo. Señores, si no cuidamos este lugar histórico, nos va a durar muy poco la inversión que hicimos. Se gastó mucha plata para remodelar la plaza, sacamos a los colectivos de acá. Debemos cuidar esto. Hay que repensar los horarios de trabajo de los agentes municipales, para un cuidado integral", denunció Goyo.