Es de Corrientes y hace ropa para la reina Letizia, Máxima y Melania Trump

Florencia Weschenfeller terminaba la carrera de Contador Público con la incertidumbre por lo que se venía. "Me preguntaba si realmente eso era lo que quería hacer toda mi vida, porque en realidad siempre me gustó la comunicación y la creatividad", relata. Ese verano, con un viaje a Europa planeado, se puso a recorrer todas las tiendas de trajes de baño de la ciudad de Corrientes, de donde es oriunda, donde a pese a que las temperaturas son altas todo el año, nadie vendía mallas en invierno. "Al final, mi mamá me terminó customizando unas bikinis que ya tenía. Llegué a Europa y muchísimas mujeres me preguntaron por la marca de mi traje de baño y ahí me di cuenta de que teníamos que hacer algo", explica.

Weschenfeller volvió y le propuso a su mamá, Gabriela Weschenfeller, armar su propio emprendimiento. "Tuve que convencerla para que a los 50 años renuncie a su trabajo de toda la vida y así fue como en 2015 nació AlgoBONITO nuestro primer proyecto de trajes de baño hechos y bordados 100% a mano", cuenta.

AlgoBONITO se convirtió, en 2017, en Weschenfeller. "Después de haber bordado alrededor de 2000 bikinis empezamos a capacitarnos, porque ninguna de las dos había estudiado algo relacionado al diseño".

"En una de esas capacitaciones nos aconsejaron buscar una prenda que dure más tiempo, en la que puedan lucirse los bordados, y en una búsqueda de información como de nuevas materias primas, descubrimos lo que eran la sustentabilidad, los tintes naturales y las fibras naturales", relata Weschenfeller y agrega: "Nos contactamos con proyectos sociales, cooperativas, hilanderías y emprendedores de todo el país que trabajaban los oficios, y todo lo relacionado a tejidos de fibras naturales. En 2017 generamos nuestra primera colección cápsula con Hilanderia Warmi, un proyecto social de Jujuy, con la que tuvimos el honor de que esas chalinas bordadas lleguen de la mano de la Reina Máxima de Holanda, La Reina Letizia de España y de Melania Trump, entre otras mujeres referentes del mundo".

Junto al reconocimiento de las "primeras damas", llegaron las compras de clientes que, por ejemplo, adquirían los productos para regalos institucionales.

"Generamos colecciones cápsulas atemporales, es decir trabajamos con volúmenes pequeños y para un público muy selecto. Que busca no solo un diseño único y para toda la vida que los identifique en un mundo que crece a pasos agigantados sino que valora la exclusividad, el trabajo manual, y el respeto por el medio ambiente. Existe un segmento que busca productos de lujo y sustentables como el nuestro, es por esto que nuestro objetivo es poder llegar a mercados como este", sostiene Florencia.

