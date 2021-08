Craig en la Feria de Libro: “Las figuras de animales me ayudaron a decir lo que quiero"

En el marco de la 11° edición de la Feria Provincial del Libro, organizada por el Gobierno de Corrientes, se realizó un nuevo "encuentro con invitados". En está ocasión, llegó el turno del escritor argentino Santiago Craig

El autor presentó su libro “Animales” acompañado por la docente correntina Mariela Beneventano.

En “Animales”, Santiago Craig pone el foco sobre ciertos animales para hablar de las personas. “Hay osos, jirafas, perros, búhos, cebras, cisnes. Pero también un pueblo que necesita un mito para subsistir, una pareja que se separa, un señor que le escribe a un ex Beatle, un papá dragón y un niño de seis años que quiere ver el mar”, señala su sinopsis.

En la entrevista realizada en el marco de la XI Feria Provincial del Libro, Santiago Craig mencionó: “La elección de los animales como hilo conductor de este libro fue un hecho azaroso la verdad. Sin embargo, yo encontraba en los animales mucho que tiene que ver conmigo, con mis limitaciones, con mis búsquedas. Representaban muy bien esto de lo desconcertante de la vida, y el desafío de entendernos”

“En definitiva, las diferentes figuras de los animales me ayudaron a representar lo que quiero decir. Esa dificultad de racionalizarlos y esa otra manera en la que nos empequeñece, nos vuelve a nosotros mismos extraños en un mundo que creemos tener en la palma de la mano”, sostuvo el autor. Y agregó: “Desde ese lugar sirvieron para decir lo que quería decir, pero en especial para mostrar todo lo que no sé y lo que no entiendo, del amor, de la construcción de los vínculos, de las relaciones familiares, del crecimiento, y de las ideas preconcebidas con las que nos manejamos en la sociedad y el mundo”.

Consultado por su método de escritura, Santiago Craig afirmó que no cuenta con un método sistematizado: “No encontré un método. Seguramente lo tenga y simplemente no lo tengo sistematizado como para poder transmitirlo. Creo que hago lo que muchas escritoras o escritores hacen como tomar notas, mandarme mensajes en el celular cuando no tengo un cuaderno a mano. Generalmente mi cabeza anda mejor cuando estoy en momentos de distensión. Cuando salgo a caminar, cuando estoy leyendo. En esos momentos es cuando las ideas se van asentando”

Para quienes quieran revivirlo, el encuentro queda guardado en el canal Youtube del Instituto de Cultura de Corrientes, a través del siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=ckiliA1CVw0

Santiago Craig nació en 1978 en Buenos Aires. En 2010 publicó su primer libro de relatos “El enemigo”. Sus textos fueron incluidos en varias antologías, entre ellas: Antología cuento digital Itaú (2012 y 2014), Antología de relatos, El fungible, Cuentos cuervos y Ella y otros relatos, del Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Láinez.

En 2012, ganó el Premio Provincial de Poesía de Córdoba con su poemario Los juegos, publicado luego por la Universidad de esa misma ciudad. En 2013, su libro de relatos Tormentas obtuvo una mención especial en el Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz.

En 2015 ganó el primer premio del Concurso Eugenio Cambaceres, organizado por la Biblioteca Nacional y la editorial interZona, con su cuento “Elefante”. En 2017, editó Las tormentas, un libro de relatos y su libro de cuentos inédito Astronautas fue reconocido con una mención de honor por la Fundación El Libro. Desde 2015, coordina un taller de escritura.

Encuentros con invitados

Los encuentros con invitados son las transmisiones en vivo entre anfitriones y reconocidos autores del mundo de las letras y la literatura. Todas las transmisiones se transmiten desde el canal de Youtube del Instituto de Cultura y quedan allí guardadas. El el cronograma de encuentros para los próximos días es el siguiente: