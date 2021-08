Agustín Sierra habló de su relación con su bailarina de La Academia

Luego de que un beso terminara de sellar la historia de amor que comenzó recientemente entre Agustín “Cachete” Sierra y su partenaire de La Academia de ShowMatch, Fiorella Giménez, el actor rompió el silencio y habló como nunca de su presente sentimental.

“Sabíamos que el día que nos diéramos el beso en vivo iban a decir que nos pongamos de novios y esas cosas. Pero estaban pasando cosas entre nosotros reales y no queríamos modificar lo que estábamos iniciando por el show”, comenzó diciendo el joven en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Nos estamos conociendo y estamos muy bien, muy alineados, nos complementamos, estamos muy el uno con el otro, tiene que ver mucho Mati Napp (coach de la dupla) en la parte de las coreos con la sensualidad, la mirada y eso nos traspasó”, agregó.

Además, Agustín reconoció que va de a poco con Fiorella: “Fue algo que no se podía manejar mucho más, empezamos a vernos en lo privado. Estamos hace poco juntos, pero con los pies sobre la tierra, yo no me pongo de novio fácil”.

En cuanto al vínculo entre sus seres queridos, añadió: “Hay buena onda de parte de las familias. Recién estamos saliendo, un par de meses, un mes y pico y arrancamos en este certamen hace tres meses. Pero hay que cuidarlo, se habla mucho de esto por fuera, pero queremos estar bien. Tenemos que cuidar lo que tenemos si queremos que dure. Hay que hacer una dieta mediática como dice Moria Casán”.

“Mi mamá está enamorada de que esté en pareja. La conoció a Fio y se dio cuenta de la persona que es. Ella está orgullosa”, cerró el entrevistado, dejando en claro el gran momento personal y profesional que atraviesa en su vida.