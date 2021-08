Lorenzano en la Feria del Libro: "hay algo de la palabra que nos vincula a la vida"

La octava jornada de la 11° Feria Provincial del Libro cerró con una transmisión en vivo con la escritora argentina-mexicana Sandra Lorenzano. El evento avanza hacía sus últimos días.

"De acá, de allá y de acullá”, fue el título elegido por la escritora en razón de sus orígenes argentinos y de su exilio a México cuando tenía 16 años. “Me pareció interesante que en el título esté esta idea del acá y del allá. No sería quien soy si no hubiera pasado esos primeros 16 años en Argentina. Y tampoco sería quien soy si no hubiera estado en estos últimos 45 años en México. Son países que amo y que me constituyen”

Lorenzano habló de su novela “El día que no fue”, y asegura que es una historia de “amor, de desamor, de miedos y resiliencias”. Y confesó: “Lo que marcó el inicio de esta novela es el fin de una relación amorosa y la sensación de miedo, de fragilidad. Desde ya que todo lo que figura en el libro no es real, porque es una autoficción, pero el origen, el factor desencadenante sí lo es. Un final brutal que dio lugar a una gran novela.”

Sobre esta novela -que fue publicada en 2017- Lorenzano aseguró: “Lo que me despertó la necesidad de escribir fue el miedo que sentía. El sentirme vulnerable en cualquier espacio que yo ocupara en esta ciudad que es mi ciudad (en relación a Ciudad de México). En ese entonces me di cuenta de que no era la primera vez que sentía miedo. Y entonces aparecieron muchas otras historias, no sólo mías sino de otras mujeres”.

“El miedo es algo que las mujeres tanto de México como de Argentina conocemos. Recordé el miedo relacionado a la Dictadura Militar Argentina. Descubrí los miedos de mis abuelas inmigrantes. Y entonces yo diría que lo que aprendemos de las historias de mujeres es que somos resilientes”, explicó la escritora. Y apuntó: “En esta novela busco recuperar los miedos para reivindicar la capacidad de resiliencia”.

Asimismo, Lorenzano destacó el ‘poder sanador de las palabras’: “A mí me sirvió para entender lo que me había pasado. Me permitió sanar esas heridas. Tanto la lectura como la escritura son sanadoras. Son un seguir apostando a la vida sino no hundiríamos en la negrura de la violencia. Hay algo de la palabra que nos vincula a la vida. La palabra literaria es una palabra de vida siempre aunque hable del horror más absoluto”.

En la entrevista, la escritora continuó hablando del rol de la literatura para darle voz a los personajes de historias reales; su rol como docente y de cómo logró montar un taller de escritura a través de la radio. El encuentro contó también con dos espectadoras referentes de la literatura: Cristina Iglesia y Luisa Valenzuela.

Para quienes quieran revivirlo, el encuentro queda guardado en el canal Youtube del Instituto de Cultura de Corrientes, a través del siguiente link:https://www.youtube.com/watch?v=Y-gzFYylAnU&list=PLNuUvrAiw3x9dsWYg4EF094VA6DB6zEq7