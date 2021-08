El futuro de Messi: PSG lo espera, pero Leo todavía no viaja

El futuro de Lionel Messi está en el aire luego de que se confirmara que no va a continuar en el Barcelona, el club de casi toda su vida del que se despidió ayer tras una emotiva conferencia de prensa.

Y si bien todos los caminos conducen al Paris Saint-Germain, la Pulga todavía no confirmó nada ni viajó de España a Francia, donde muchísima gente ya lo espera en la capital.

"Ir al PSG es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado. Tuve varios llamados y muchos interesados, pero no hay nada cerrado", afirmó Messi ayer en la conferencia de prensa y por ahora, así parece ser. Porque más allá de los anuncios del círculo cercano al presidente del Paris -Nasser Al-Khelaifi- que incluso entre jueves y viernes se animaron a dar por confirmado el acuerdo entre el poderoso equipo parisino y Leo, el 10 todavía no se movió de Barcelona hasta el momento. Y pareciera ser que hoy no lo va a hacer.

Mientras tanto, y hasta que no vean a Messi con la camiseta del PSG, algunos de los clubes poderosos de Inglaterra siguen soñando con la posibilidad de torcer el rumbo y llevarse a Leo a la Premier League.

TyC Sports