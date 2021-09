Macri en campaña: “La carne se convirtó en polenta”

El expresidente Mauricio Macri llegó este martes por la tarde a la provincia de Santa Fe para dar su apoyo a la lista que encabeza Federico Angelini con Amalia Granata para senadores nacionales, con fuertes críticas a la gestión de Alberto Fernández en materia económica y sanitaria. Además, envió un mensaje a los desencantados para que voten y reiteró los pedidos de fiscalización.

Acompañado por los candidatos santafesinos, Macri apuntó contra la candidata bonaerense del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quienes lanzaron polémicas frases sobre el sexo en el peronismo y la comparación con Suiza.

“Hoy este dolor que tenemos por tanto atropello y mentira. Todos los días escuchamos una frase que nos hace mal. Que no tiene que ver con el sentido común, con la verdad. Esto es propio de querer negar la magnitud de los problemas que están generando”, expresó.

“Creo que cuando dicen cosas como la candidata en la provincia de Buenos Aires o la ministra de Seguridad es que realmente no tienen noción de lo que han destruido en este año y medio. Y no han reparado ni una de las cosas que nosotros no pudimos reparar. Esto que estamos sintiendo nosotros, supuestamente el 41% que acompañó el cambio hasta el último día, lo están sintiendo muchos de los que sí confiaron en que iba a haber asado, heladera llena y hoy se dieron cuenta que era mentira. Hoy tenemos el menor consumo en 100%”, agregó Macri.

En medio de los aplausos de los participantes, se escuchó el grito de una mujer que el líder del PRO avaló: “La carne se convirtió en polenta, es verdad”. En ese sentido, pidió que vayan a votar y agregó: “Para eso todos tenemos que vencer al virus del populismo: el virus de la resignación. A conformarte con lo que te doy: un plan y un trabajo en el Estado”.

“No sirve votar en blanco, no ir a votar. Podemos cambiar la historia. De acá al 12 salgamos a militar el por qué de la importancia de esta elección. Después del 12 todos unidos en una única lista vamos a pelear por ese futuro que nos merecemos”, arengó.

La visita de este martes es la primera luego de su salida del Gobierno en 2019, en una provincia donde Juntos por el Cambio presenta cuatro listas para las próximas PASO. Además de meterse en la interna santafesina, Macri aprovechó para presentar su libro “Primer Tiempo” en la Fundación Libertad donde declaró: “Cada joven que se va del país es un líder potencial, que será exitoso en otros países y que seguramente se lleven a otros argentinos”.

“No solo los profesionales, sino que una gran mayoría de jóvenes están pensando en irse del país, incluso a hacer cualquier cosa porque no ven un futuro en el país”, insistió el exmandatario frente a unos 200 empresarios santafesinos.

(JML)