Lo multaron con $200 mil por romper el aislamiento para ir al hospital

Alexis Javier López, uno de los ciudadanos cordobeses que había dado positivo en la variante Delta, hizo pública hoy la manera insólita en la que fue multado por las autoridades sanitarias de Córdoba. La sanción fue de 200 mil pesos y con un pago voluntario de 60 mil, por “violar el aislamiento”. Todo sucedió cuando fue al Hospital Rawson para realizarse un nuevo chequeo teniendo en su poder el PCR negativo.

López, familiar de la mujer que murió por la variante Delta en Córdoba hace casi una semana, fue uno de los tantos contagiados tras la aparición del paciente cero en la provincia. Luego de conocerse su resultado positivo, estuvo aislado en un hotel, cumpliendo con las normativas impuestas por las autoridades sanitarias locales.

Según contó López, él solía ir al Hospital Rawson trasladado en ambulancia desde el hotel. Lo hacía de manera frecuente y cumpliendo con las reglamentaciones impuestas por particular situación. Después de estar 13 días aislado, contó que fue nuevamente al Hospital Rawson, donde le hicieron el control PCR y le dio negativo.

“El último día que me llevaron al Hospital Rawson fue el día 13 de este mes. Me pidieron los datos, yo sólo iba a un control nomás. Después de pedirme los datos en recepción, me pidieron salir afuera del hospital. El PCR me lo habían hecho el día anterior en el hotel y ya me había dado negativo. Me corrieron para afuera, para que esperara al médico que llegara para atenderme y cuando salgo, me hicieron subir de nuevo a la ambulancia pero ya me habían hecho la multa”, relató el afectado en diálogo con El Doce TV de Córdoba. Según precisó López, en el momento en el que salió afuera del hospital, fue cuando habría violado el aislamiento. “En ningún momento se me acercó un policía ni nada. Me hicieron salir, yo me bajé de la ambulancia y fui hasta la sección del hospital y de ahí me tomaron los datos y me hicieron salir. Ahí me hicieron la multa”.

