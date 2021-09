Un excombatiente cabalga hasta Yapeyú desde Buenos Aires

Un excombatiente de Malvinas cabalga hasta Yapeyú desde Buenos Aires. Inició el viaje el 17 de agosto y este fin de semana pasó por Entre Ríos.

Carlos Montiel es veterano, radioaficionado y “sanmartiniano”, como él mismo se define. Salió de la localidad bonaerense de General Rodríguez a lomo de uno de sus dos caballos mestizos, el 17 de agosto, con destino a Yapeyú.

Montiel dijo que es “sanmartiniano hasta la médula, belgraniano y güemesiano, y alguien que respeta mucho a los que lucharon por nuestra independencia a caballo”. “Nuestra patria se forjó y se hizo a caballo”, afirmó. “Por eso este tributo que hago de ir a caballo hasta Yapeyú, Corrientes, a la cuna del Libertador, en una travesía que nunca pensé que iba a tomar tanta dimensión”, indicó a El Día.

Realiza en promedio unos “45 kilómetros por día con dos caballos, aunque exigiéndolos se pueden hacer hasta 60, pero la idea es ir tranquilos y parando bastante, no porque quisiera hacerlo, sino porque la gente me para. Todos quieren saber el motivo del viaje, si necesito algo. Entre Ríos tiene gente muy generosa. Me han ofrecido de todo, inclusive hasta caballos para la travesía”.

“La intención fue siempre la de conocer el templete: la casa natal del padre de la patria”, confesó. Carlos sostuvo que lleva tierra de su General Rodríguez, más precisamente del General Martín Rodríguez que en su momento como gobernador de las provincias unidas del Río de La Plata, fue quien en 1829 decretó y firmó la gobernación de Luis Vernet en las Islas Malvinas.

“Regresaré con tierra de Yapeyú para mi ciudad”, contó el veterano de guerra y dijo que una de las metas en es “acompañar el cambio de guardia a unos 20 o 30 metros, a caballo, detrás de los granaderos”.