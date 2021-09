Diputado Arias: “No hay elementos para tener una hipótesis firme”

En buen estado de salud y muy cuidadoso en sus declaraciones, el diputado del Partido Justicialista Miguel Arias habló por primera vez del atentado que sufrió en el cierre de un acto de campaña en la localidad de Tapebicuá, donde fue herido de un disparo.

El legislador que se recupera en su vivienda de la ciudad de Paso de los Libres eligió el canal de noticias C5N para hablar de la causa. “Estoy en buen estado de salud y haciendo una vida normal”.

“Hay que ser respetuosos de los tiempos de la Justicia y seguir de cerca la causa para llegar al esclarecimiento total de este hecho”.

“El que recibió el disparo fui yo, pero pudo ser para cualquiera de los que estábamos en el escenario como también al público presente. Estoy muy conforme con el trabajo de la fiscalía. En un primer momento hubo algunas investigaciones un poco direccionadas por parte de la Policía Provincial, pero eso se revirtió tras la postura de nuestra querella. Eso es lo que me narró mi abogado Rodrigo Nenda”, explicó el legislador.

“Hoy la investigación está totalmente encaminada. Es un hecho muy grave, no se trata de que me impactaron con una bala, sino que fue en un contexto de un cierre de campaña. Todavía no hay elementos necesarios en la causa para tener una hipótesis firme de lo que sucedió. No hay asidero en ninguna de las hipótesis que trascendieron”.

“Sorprende que no haya detenidos. Hay un trabajo en conjunto con las fuerzas federales y provinciales. Estoy paciente, tranquilo y conforme con lo que se está haciendo. No hay que acelerarse para hallar el culpable, sino que hallar al verdadero responsable para tener la tranquilidad de que estamos en democracia y podemos manifestarnos de manera libre”.

Miguel Arias fue baleado en el abdomen la noche del jueves 26 de agosto, en pleno acto proselitista en la localidad de Tapebicuá, distante a 350 kilómetros al sureste de la capital provincial. Arias se encontraba en un escenario junto con candidatos locales del frente Corrientes de Todos. Fue herido de un disparo y de inmediato trasladado al hospital de Paso de los Libres y luego derivado al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, centro de alta complejidad. La semana pasada fue dado de alta.

(NG)