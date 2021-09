Neymar estalló contra sus críticos en Brasil: "Me están faltando el respeto"

Neymar y Lionel Messi viven realidades diferentes en las Eliminatorias Sudamericanas. Uno expresó su malestar contra sus críticos en Brasil y el otro no pudo contener las lágrimas tras convertir tres goles, superar el récord de Pelé en Sudamérica y sentir el mimo de la gente en el Monumental tras haber conquistado la Copa América.

Su gol, su asistencia y las ocho victorias en la misma cantidad de partidos que dejaron a su seleccionado en lo más alto de la tabla de posiciones quedaron en un segundo plano tras el pitazo final en el Arena Pernambuco de la ciudad de Recife. Todo era alegría menos para Neymar, quien se levantó la camiseta y volvió a mostrar la panza contra Perú (2-0).

"No sé más lo que tengo que hacer para que la gente me respete, esto se ha convertido en algo normal que viene desde hace mucho tiempo... son periodistas, comentaristas y otros. A veces ni me gusta dar más entrevistas, pero creo que ha llegado un momento importante para que aparezca porque estoy sufriendo todo tipo de faltas de respeto", declaró el delantero de PSG a la señal Rede Globo dentro del campo de juego.

El conflicto se generó cuando la opinión pública brasileña apuntó a su estado físico como principal motivo de su "bajo rendimiento", a tal punto que en su país llegaron a pedir su suplencia en el partido contra la Selección Argentina que se terminó suspendiendo en San Pablo tras la irrupción del personal de Anvisa para pedir la salida de los cuatro jugadores visitantes que actúan en la Premier League por cuestiones sanitarias.

En segundo plano quedó el hecho de haber superado a Zico y a Romario como el mayor goleador brasileño en la fase de clasificación sudamericana para el Mundial. "Si todo camina bien acabaré teniendo el honor de pasar a Pelé", deslizó Neymar, quien con sus 12 gritos ya suma 69 y quedó a ocho de Pelé, superado ayer por Messi (79).

TyC Sports