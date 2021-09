El peluquero Miguel Romano durísimo con Susana Giménez

Miguel Romano se hizo famoso por ser el peluquero de las estrellas de la mano de Susana Giménez, a quien peinó y acompañó por casi 50 años. Pero desde hace un tiempo, la relación entre ellos cambió por completo y la diva dejó de llamarlo para que la asesorara en temas de belleza.

Todo se supo cuando, para la reciente entrevista en Telefe, Susana eligió a uno de los ex asistentes de Romano, Osvi. En una nota con "Los Ángeles de la Mañana", el peluquero criticó el look de la conductora y además, se mostró decepcionado por su accionar.

"Hace prácticamente dos años que vino la última vez (a la peluquería), se colocó las extensiones y se fue a Punta del Este. Después estuvo internada. Hablé por teléfono y nada más", comenzó el peluquero. "Ella ya volvió hace unos días. Hizo una nota y la peinó 'Osvi'", le retrucó Ángel de Brito.

Luego Miguel fue fulminante con la apariencia que tuvo la diva en la entrevista y con el trabajo que le había realizado "Osvi": “Sí, hace unos días yo la vi peinada, arreglada. No me gustó cómo estaba. Ni maquillada, tenía la cara muy arenada, muy blanca. Y el pelo muy amontonado".

El peluquero agregó que “le habría hecho un pelo especial, más finitas las puntas de abajo. No tan cuadrada y derecha. Esa peluca tiene muchos años".

Además, se mostró desconsolado ante la actitud de Susana: "Me extrañó que no me llamó para decirme que se llevaba un asistente mío a Punta del Este. Me enteré por otra boca. Me hubiese gustado que me llamara y no iba a haber ningún problema. Capaz pensaba que soy muy grande para peinarla, que no hay problema, pero después de más de cincuenta años al lado de ella, me hubiese gustado que me llame".

"Me sentí mal. Me hubiera gustado un final como el de Mirtha Legrand, que un día me llamó y me dijo que estaba con un negocio para que la peinara alguien más. Perfecto. Me pareció maravilloso. Estoy decepcionado. Me cayó mal. Estoy dolorido, me siento triste. Me pregunto qué mierda le hice. Me podría haber llamado para decirme que la iba a peinar este chico", finalizó Miguel Romano.

PrimiciasYa