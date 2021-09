El renovado look de Martita para grabar en la serie sobre Ricardo Fort

Martita Fort sorprendió a sus seguidores mostrando el sorprendente cambio de look al que se sometió para comenzar las grabaciones de la serie documental de su padre, Ricardo Fort, quien falleció el 25 de noviembre de 2013.

Luego de su aparición en televisión para acompañar a Rocío Marengo en uno de sus bailes para La Academia de ShowMatch (El Trece), la hija de Fort se metió de lleno en el rodaje de El Comandante. Y, además de haber comenzado con los ensayos, también se tiñó el pelo.

“Vuelve Marta con otro cambio de look, por octava vez en el año”, anticipó la hija de Ricardo Fort en sus historias de Instagram junto con la foto de la tintura lista para ser aplicada. Asimismo, la hermana melliza de Felipe Fort también agradeció a una marca que le realizó un tratamiento estético aquí en Buenos Aires luego de volver de Miami, donde disfrutó del verano estadounidense. “Me curan toda la cara, me la hice mierda en el sol”, aseguró.

Además de la tintura de un tono rubio más claro que su color natural, Martita Fort se puso extensiones y le hicieron mechas batidas. “Camino al rodaje”, escribió Martita junto al video con el que reveló su cambio de look hecho por el estilista Cristian Rey, y al que le agregó una canción de Kanye West para resaltar su imagen: “Flashing Lights”.

“Las extensiones son de pelo natural y virgen”, agregó la hija de Fort al agradecerle al proveedor de ese producto. Un rato más tarde y utilizando un plano más abierto, Martita se mostró con total confianza adentro de un ascensor y expresó una vez más su felicidad por el cambio de look.

Además de dar el visto bueno de quién participará y quién no, la hija de Ricardo Fort bailará y cantará en El Comandante, un proyecto audiovisual producido por el periodista Eddie Fitte, que se estrenaría a comienzos de 2022 a través de una importante plataforma de streaming.

Martita Fort estuvo asistiendo a clases de baile y canto, y según lo que contó en su visita al programa de Marcelo Tinelli, interpretará una canción muy especial junto con su hermano Felipe. “Estuve en mi casa viendo cómo va a ser cada capítulo y me impresionó. Estoy muy ansiosa. Hicimos una canción como para que se la dedique a mi papá, pero no canto ningún tema en específico”, le dijo Martita al conductor de ShowMatch. “¿La escribiste vos la canción?”, le preguntó Tinelli. “En parte”, le contestó la hija de Ricardo Fort, aclarándole además que no iba a cantarle en vivo en ese momento. “Ni en pedo”, dijo Fort entre risas.

A la vez, el conductor de ShowMatch aprovechó la ocasión para invitarla a ser parte de la pista de La Academia en un futuro. “Yo soy medio dura, lo podría ver más adelante. Capaz el año que viene u otro año”, dijo Martita, quien asistió al programa para apoyar a Rocío Marengo, quien es la novia de su tío, Eduardo Fort.

Además de las grabaciones de la serie documental El Comandante, Martita y Felipe decidieron reactivar la histórica cuenta de Twitter de su padre, algo que los fans de Fort agradecieron y celebraron en la red social.

Infobae