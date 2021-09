Se recibieron de ingenieros civiles con una propuesta de renovación del Colegio Nacional

Dos jóvenes correntinos lograron recibirse de ingenieros civiles presentando como trabajo final un anteproyecto para la “Ampliación de aulas del Colegio Nacional General San Martín de la ciudad de Corrientes”. El tema adquiere relevancia por lo que representa la institución en la historia de la educación regional.

Iván Ariel Katavich y Luis Bernardo Fortunato defendieron con éxito un trabajo que surgió de una inquietud del rector del Colegio Nacional, quien les planteó considerar la posibilidad de realizar una ampliación del edificio para destinarse a nuevas aulas debido a la alta demanda de vacantes que se viene produciendo desde hace varias décadas.

La carga histórica del Colegio Nacional es innegable. Fue el primer colegio secundario de Corrientes, cuando se lo fundó en 1869. De él se desprendieron como anexos los colegios nacionales de Resistencia, Formosa e inclusive en ese claustro se iniciaron las actividades de la incipiente Unne hasta contar con instalaciones propias, y muchos de sus primeros profesores también se desempeñaban allí.

“El primer gran desafío a considerar para el proyecto fue el de buscar la funcionalidad de la ampliación. Teníamos claro que cualquiera fuera la propuesta, debía mantener las características de diseño que tiene el edificio”.

Lo expresado por el ingeniero Katavich no es un detalle menor, ya que al tratarse de un monumento histórico nacional no se pueden realizar reformas que no sigan su línea arquitectónica.

“Otro factor que nos planteamos fue el tiempo que la ampliación demandaría. En ese sentido consideramos un período deseablemente práctico para el funcionamiento del colegio, sin extenderlo de modo que deba suspender sus clases durante un tiempo extenso”, expresó el ingeniero Fortunato.

“De todas las posibilidades analizadas, consideramos apropiado utilizar el espacio que se encuentra sobre el patio cubierto. Esta intervención permitirá dotar al colegio de aulas en el primer piso, a las que se accederá por escaleras y un ascensor para aquellas personas con movilidad reducida”, detalló el ingeniero Katavich.

“Toda la nueva construcción de aulas estará techada a dos aguas, utilizando el mismo tipo de tejas francesas; con aberturas metálicas similares a las de la planta baja. Las paredes estarán revocadas con el efecto de ‘piedra parís’ que actualmente poseen”, agregó Fortunato.

El diseño de la construcción mantendrá la misma línea arquitectónica del edificio, a excepción de la escalera, que por no contar con espacio suficiente y evitar modificar otros se la construirá en un extremo de los patios descubiertos.

“Esta propuesta nos permitirá la construcción en el espacio sobre el patio cubierto de un total de cuatro aulas, a razón de 3 aulas de 65 metros cuadrados y una de 68 metros cuadrados, con un amplio pasillo de 3 metros de ancho para permitir la circulación de estudiantes y personal sin problemas, contando además con una ventilación e iluminación apropiadas”, explicó Katavich.

“La obra a realizar consiste en quitar el techo y cielo raso existentes y volver a reproducirlos. Las nuevas columnas se colocarán pegadas a las ya existentes para minimizar el impacto visual, las cuales serán visualmente iguales”, complementó Fortunato.

Opciones no consideradas. Una opción que se descartó fue la de utilizar los subsuelos que hay debajo del aula magna. “Se desestimó porque el espacio no cuenta con una entrada independiente. Tampoco tienen buena ventilación ni una iluminación natural que lo hacen inviable como espacio para aulas”, detalló Katavich.

“Otra alternativa era la de transformar algunos espacios que no se utilizan: gabinete de computación, preceptorías y salones pequeños distribuidos en diferentes puntos del edificio”. Según Fortunato, una vez analizados estos lugares fueron descartados, porque no resultaban suficientes para admitir la cantidad de estudiantes que justifiquen el proyecto ni tampoco cumplían con el área necesaria para un aula recomendado por Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.

