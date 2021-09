Registro Civil: los ciudadanos podrán retirar sus DNI durante la jornada electoral

El Registro Provincial de las Personas de la Capital dispondrá una guardia en la jornada electoral de hoy para que los ciudadanos con trámites de DNI ya iniciados puedan retirar sus documentos.

La guardia atenderá desde las 8 hasta las 17, a fin de lograr que todos los habilitados por el padrón puedan concurrir a emitir su voto.

En las elecciones provinciales del 29 de agosto de este año se retiraron 38 documentos de los 2.600 que están disponibles.

En el 2019, desde el Registro Provincial destacaron que se entregaron más de 200 documentos y que en su mayoría fueron jóvenes.

En las elecicones de hoy votarán por primera vez personas no binarias respetando su identidad de género y si bien en Corrientes todavía no hay registro, el secretario electoral federal de Corrientes, Juan José Ferreira, afirmó que en otras provincias hubo planteos específicos para que se le consigne como no binario y al estar cerrado el padrón se hicieron agregados.

También indicó que “cualquier persona que cambie su género estaría apta para votar, y se le va a allanar el camino para que no tenga problemas”.