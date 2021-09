El pícaro reclamo en cámara de Juana Viale a Adrián Suar

Juana Viale recibió a Adrián Suar en La Noche de Mirtha Legrand y, escudada en la amistad y en la buena relación que tiene con el director de Programación de eltrece, la coductora le hizo un pícaro reclamo en cámara.

"Está el jefe. Me gusta que vuelva la ficción, te fui a ver al teatro", le dijo Juana a Adrián, al recibirlo en el programa, haciendo referencia a la novela de Polka La 1-5/18, próxima a debutar, y a la obra de teatro Inmaduros, que protagoniza con Diego Peretti.

Atento a la cálida presentación, Suar le comentó: "Sí, te vi en el teatro". Y Juana bromeó: "Porque no madurás más, sos un eterno inmaduro". "No, eso se sabe, lo que hice ahora fue blanquearlo", retrucó Adrián, con humor.

Sin embargo, Juana Viale fue por más y lo sorprendió con un pícaro reclamo: "El jefe me dijo que me iba a dar un pico y no me dio ningún pico".