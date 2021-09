Solo seis personas retiraron sus documentos en el Registro

Durante la jornada electoral, solo seis personas se acercaron a la guardia del Registro Provincial de las personas de Corrientes para retirar sus documentos de identidad.

El organismo provincial inició la guardia a las 8 de la mañana y se extendió hasta el mediodía, con el objetivo de que los ciudadanos con trámites de DNI ya iniciados pudieran retirar sus documentos y, así, poder cumplimentar con su obligación cívica.

El único trámite habilitado para la jornada fue el retiro del DNI ya tramitado. César Romero, el delegado de la Capital, detalló que durante la jornada, solo seis ciudadanos se acercaron a buscar sus documentos.

En las elecciones del 29 de agosto, el número fue mayor: 38 documentos fueron entregados, aunque había 2.600 disponibles.

En las elecciones de hoy votaron por primera vez personas no binarias respetando su identidad de género y si bien en Corrientes todavía no hay registro, el secretario electoral federal de Corrientes, Juan José Ferreira, afirmó que en otras provincias hubo planteos específicos para que se les consigne como no binario y al estar cerrado el padrón se hicieron agregados.

