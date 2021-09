Gonzalo Heredia habló de los rumores de separación de Brenda Gandini

Gonzalo Heredia desmintió los rumores de separación de Brenda Gandini, actriz con quien lleva 11 años de amor y tiene dos hijos, Eloy y Alfonsina. "Está todo bien", dijo el actor, ante el micrófono de Intrusos.

Heredia fue abordado por el notero Alejandro Guatti cuando se retiraba de la grabación del programa que conduce Juana Viale, en reemplazo de su abuela Mirtha Legrand, y pese a su reticencia a declarar, fue contundente al momento de desestimar la ruptura con Gandini.

"¿Cómo estás? ¿No se separaron con Brenda?", le preguntó el cronista de América. Sin detener el paso hasta su vehículo, Gonzalo respondió: "Está todo bien".

Buscando que el actor se explaye un poco más, Guatti acotó: "Porque tu mujer desmintió". Avalando los dichos de su pareja, Heredia agregó: "Sí, está todo bien. Yo no soy de hablar, de aclarar, pero está todo bien… (Los rumores) pasan siempre, son las reglas del juego y no pasa nada".

Brenda Gandini negó la versión de separación de Gonzalo Heredia: "No es verdad"

La semana pasada, Brenda Gandini cortó de raíz el rumor de separación de Gonzalo Heredia, actor con quien lleva 11 años de amor y tienen dos hijos. "No es verdad", aseguró la actriz en LAM.

"En todos los portales están hablando de la separación de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. Hablé con ella hoy a la mañana y me dijo 'no es verdad la separación. No creas todas las cosas que están diciendo'", informó Ángel de Brito.

Analizando el rumor y el hecho de que Brenda y Gonzalo no salieron a negar versiones en redes, Ángel agregó: "Ellos siempre tienen muy bajo perfil. Con Brenda trabajé en su momento en LaFlia, y muy bien, y me contestó".