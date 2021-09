Alberto: "Este camino que inició en 2019 no se va a alterar”

“Vamos a trabajar para que en noviembre los argentinos nos acompañen”, dijo el presidente Alberto Fernández tras la derrota en las Paso y a esa faceta apeló ayer, durante su primera aparición pública.

Desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, adonde llegó con la primera dama Fabiola Yáñez, el mandatario presentó el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación que busca promover una mayor participación de la industria nacional en las adquisiciones públicas y propiciar inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía local.

“Este camino que iniciamos en 2019, en lo que a nosotros concierne, no se va a alterar”, aseguró Fernández como única referencia al fracaso oficialista en las urnas y ante la atenta mirada de sus ministros, representantes industriales y del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló.

Mientras que en el Ejecutivo dejaron entrever que no habrá cambios en el Gabinete, sentado al lado de Fernández durante el anuncio se mostró Matías Kulfas, uno de los ministros más cuestionados, quien fue el primero en tomar la palabra. Frente al escenario se dispusieron también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, otros de los apuntados por el kirchnerismo.

Con la vista puesta en la reactivación laboral y productiva, uno de los ejes a los que apuntará en estos dos meses que lo separan de las elecciones generales de noviembre, Fernández manifestó: “Para nosotros la industria es el motor central del desarrollo y del crecimiento. No lo aprendimos ahora, ha sido nuestro objetivo desde que asumimos y seguirá siendo objetivo que la industria nacional vuelva a ocupar un lugar preponderante dentro de la economía argentina”.

En su alocución, el Presidente apuntó a la política económica de la administración de Mauricio Macri sin nombrarlo, al destacar el aporte de las pequeñas y medianas empresas y decir que el Estado debe atender sus necesidades para que no queden “desvalidas y abandonadas, como ocurrió”. El expresidente se mostró activo en el sprint final para las primarias y anoche también participó de los festejos en el búnker de Costa Salguero.

“Estamos sacando una ley de compre nacional, los amantes del mercado dirán ‘no nos metamos, dejemos que las grandes empresas vayan convocando Pymes que las auxilien’”, deslizó Fernández. Para explicar la iniciativa, detalló que el 13% del Producto Bruto Interno (PBI) está representado por adquisiciones del Estado e indicó que esta capacidad de compra pública debe priorizar el capital argentino.

“Muchos que no piensan como nosotros han entendido que estos privilegios no son buenos porque restan la competencia, yo digo que lo que no debemos ser es tontos”, comentó para contrastar esos “dos modelos” de los que habló durante toda la primera parte de la campaña electoral.

(AG)