Larreta: “Los únicos que podemos decirles basta a los K somos nosotros”

Horacio Rodríguez Larreta, que a pesar de no ser candidato fue uno de los grandes ganadores de las Paso de este domingo, recorrió ayer un centro de vacunación de Costa Salguero y declaró por primera vez tras la contundente victoria de Juntos por el Cambio.

“Hubo una voz muy clara de los argentinos que le dijo al Gobierno basta de este rumbo. Basta de querer avanzar sobre las instituciones, basta de estas idas y vueltas de no tener un plan ni un rumbo claro, de las improvisaciones, basta de promover que los chicos no hayan estado en las aulas, basta de no tener una decisión política clara para luchar contra el narcotráfico y la inseguridad, basta. Eso es lo que ayer dijimos los argentinos”, sostuvo el jefe de Gobierno.

Además, remarcó que Juntos por el Cambio “es el único que puede decirle basta” al Gobierno.

Larreta destacó que Juntos por el Cambio eligió sus candidatos a través de las Paso y remarcó la importancia de la unión de la oposición. “Necesitamos una oposición unida. De cara a noviembre tenemos no solo la perspectiva de crecer en Diputados, sino también en el Senado para que el Gobierno no siga teniendo la mayoría automática de quórum propio. Es muy importante en ese consolidar una oposición”, sostuvo.

“Queremos un país con los chicos en las aulas, como hicimos en la Ciudad desde el 17 de febrero, un país con libertad, donde se promueva la generación de trabajo. Si hay un tema donde necesitamos unirnos es para generar trabajo en la Argentina. Un país en el cual podemos salir libremente y de manera segura a la calle a disfrutar. Un país federal, donde nazca donde se nazca se pueda desarrollar plenamente en el lugar donde quiera vivir. Eso es lo que los argentinos queremos y votamos ayer”, agregó.

(AG)