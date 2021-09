Ensangrentado y con dificultad para hablar, Leo García denunció que fue brutalmente golpeado “por ser gay”

Con la cara cubierta de sangre, Leo García denunció en las redes sociales que fue brutalmente golpeado debido a su sexualidad. Según los videos que el cantante de pop publicó en su cuenta de Instagram, el confuso episodio ocurrió en un bar cercano a su domicilio en el partido bonaerense de General Rodirguez. Por el momento, el artista no presentó una denuncia formal en la Polícia ni en la Justicia.

Cerca de las 2 de este martes, el autor de “Morrisey” comenzó a compartir una veintena de videos en la red social en los que se muestra con sangre que le chorrea desde la cabeza y le cubre parte de rostro. Durante esas grabaciones el cantante, en las que se lo ve hablar con dificultad por el supuesto consumo de bebidas alcohólicas, dio detalles del ataque que sufrió en el bar El Gran Capitán, ubicado en la avenida Juan Domingo Perón 135 de Gral. Rodríguez.

En la serie de videos que poteó en Instagram, García relató cómo ocurrió la agresión. “Hablé con un chico, le tiré onda y así respondió”, dijo y esbozó una reflexión: “La homofobia en este país no para. No importa quién gane o pierda”. Según el cantautor, la golpiza sucedió cuando “volví a un kiosco que queda al lado del Gran Capitán y así me dejaron”.

Luego, el artista aseguró que “no voy a ir al hospital, no pueden hacer nada”. Y como respuesta a los comentarios que le hacían sus seguidores, el músico les hizo un pedido: “Si ustedes me quieren tienen que defenderme. Miren como me pegaron. No tengo palabras. No me dolió”.

En otro fragmento de su relato, García se lamentó por la agresión: “Así es como me recibió el oeste, la gente de donde yo nací. Aguante Jesucristo. No me duele, se resiste. Voy a seguir adelante”. Debido a su evidente problemas de dicción, el músico aseguró que “no estoy drogado, tomé un poco de alcohol. Yo voy a seguir tocando”.

Además, el compositor “La Isla Del Sol” explicó la agresión que recibió. “El chico que me pegó y me tiró con todo pensó que por ser homosexual lo estaba molestando. Qué importa quién ganó o perdió. La homofobia no para más. Tenemos que reparar este país. Prefiero morirme”, dijo y, si bien aseguró que no va a “culpar a nadie” está seguro que le pasó “por ser gay”.

Sus posteos comenzaron a publicarse alrededor de las 2.30 y hasta las 7.30 el cantante continuaba charlando con sus seguidores en Instagram y aún no había recibido atención médica.

Algunos artistas manifestaron su apoyo a García, como el caso de Benito Cerati quien le comentó: “Te creo, Leo. Los que formamos parte del colectivo sabemos de la violencia que sufrimos todos los días”.

Según pudo saber La Nación no es la primera vez que el autor de “Morrissey” expone sus problemas en las redes sociales, pero en ocasiones anteriores esas publicaciones controversiales fueron eliminadas.

Este medio también pudo averiguar que García no presentó una denuncia ante la Policía ni la Justicia. Sin embargo, la fuerza de seguridad local informó que se “iniciaron actuaciones de oficio” e interviene la UFI 09 de Gral. Rodriguez

Su representante, Hernán, confirmó el hecho e informó que actualmente el cantante está descansando.

La Nación