Pochettino: "Es posible que jueguen Messi, Mbappé y Neymar"

El entrenador de Paris Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, adelantó este martes que es "posible" un tridente ofensivo con Lionel Messi, el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé juegue el miércoles en el debut de la Liga de Campeones contra Brujas en Bélgica, por el grupo A.

"Es posible que pongamos a Messi, Mbappé y Neymar. Tenemos que evaluarlo", apuntó el DT en la conferencia de prensa.

"Caí rendido ante la petición colectiva", bromeó el entrenador argentino frente a las repetitivas preguntas sobre la presencia del astro rosarino en el once inicial.

A pesar de los refuerzos y los nombres que tiene PSG, el DT se bajó de la candidatura por la Champions League: "No somos todavía un equipo (…) tenemos que hacer el trabajo necesario para igualar lo que hizo Chelsea la pasada temporada".

"En los doce años que llevo entrenando esta es la situación más fácil, en otros equipos no tenía tantas opciones. Con estos jugadores no me voy a quejar de lo que tengo", cerró.

"Las temporadas son largas, y los obstáculos son muchos y tener este tipo de jugadores es algo que beneficia al club, después está la realidad que todos los jugadores conocen en el PSG", indicó.

Además de Messi, los otros argentinos que integran la delegación son Mauro Icardi y Leandro Paredes, quedando afuera Ángel Di María, quien arrastra una sanción de tres partidos por un pisotón al brasileño Fernandinho (Manchester City) en la semifinal de la pasada edición de la Champions League.

Telam