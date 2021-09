Narda Lepes contó en España su experiencia con las Cocineras del Iberá

La mejor cocinera de Latinoamérica, Narda Lepes, participó ayer de FeminAs, el primer Congreso Internacional de gastronomía, mujeres y medio rural, en el que expuso sobre la importancia de la producción de mandioca para las comunidades correntinas. También reclamó visibilidad para el cultivo de este “superalimento”.

Para el público presencial en Asturias, España, Lepes eligió para su exposición el tema “Las mujeres de la mandioca”, por la vinculación que tiene el tubérculo a la gastronomía practicada por mujeres, desde la tradición guaraní. La cocinera valoró este alimento “que no tiene gluten y en el que no se utilizan fertilizantes, un superalimento que tiene todo lo que el mundo ahora demanda pero que se infravalora por cultivarse donde se cultiva”.

Por eso vinculó también a la mandioca con las regiones pobres, zonas rurales y su cultivo realizado principalmente por mujeres, “por lo que entronca con los tres pilares del congreso”.

“El alimento básico de 1.000 millones de personas, pero personas que no vemos porque en su mayoría son de países pobres”, dijo Lepes, elegida la mejor chef latinoamericana por The World 50 Best Restaurants.

Reclamó atención para este cultivo, “porque no necesitamos mucha infraestructura en su producción”.

El paso por Mburucuyá

Sus conocimientos sobre el almidón de mandioca, aclaró, los obtuvo junto a la comunidad del paraje Manantiales, en Mburucuyá, cuando participó de la 2° Fiesta del Almidón Artesanal, en 2016. Recordó el aprendizaje que tuvo con las mujeres que hoy conforman las Cocineras del Iberá.

En el congreso mostró y detalló algunas de las comidas regionales en base al almidón de mandioca, permitidos también para celíacos, como el chipá y el mbejú.

“Esos platos que se comían en la cocina, no se servían en las mesas ni se lucían porque eran de los pobres, de los aborígenes y del campo”, recordó.

Par dar cuenta de su reclamo, Lepes detalló: “El 90% de lo que ahorran las mujeres se reinvierte en salud, educación. O sea, en la comunidad. Así que dar trabajo a las mujeres es dar vida a esas comunidades. Pero hasta un 75% de los trabajos no remunerados del mundo lo hacen mujeres. Esto nos pone en contexto”.