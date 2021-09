Su familia perdió todo en un incendio y pidió ayuda por TikTok

Un niño de ocho años pidió ayuda por TikTok para reconstruir la casa de su mamá debido a que su familia perdió todo en un incendio. Ocurrió el 9 de agosto en la localidad de San Isidro.

“Quiero dejar una enseñanza: no tienen que jugar con fuego porque a mí hace unos días se me quemó la casa, todo. No tengo habitación, no tengo tele y no tengo juguetes. No tengo nada. Se me quemó todo. No tengo cama. Me quedé sin nada”.

El pedido que hizo Juani, de 8 años, conmovió a las redes luego de que inocentemente grabara para sus cuatro seguidores de TikTok el video en el que contó lo que había sucedido hace un mes cuando la casa en la que vivía fue devorada por las llamas. Frente a la cámara del celular también muestra la donación recibida y el galpón donde ahora la familia se resguarda. También se animó a un pedido, esperanzado en que llegue a tiempo para el Día de la Madre, para que Luciana pueda tener su regalo: “Si tienen materiales (arena, cemento, ladrillos) tráiganmelo, por favor. Para el día de la mamá quiero a mi mamá con toda la casa hecha”, clama angustiado.

