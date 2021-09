Virginia Gallardo durísima con Eduardo Fort: "¡Machirulo conmigo, machirulo con todas!"

En la noche del martes, Rocío Marengo se quebró primero cuando Pampita le daba la devolución luego de su presentación en "El ritmo del jurado", el nuevo ritmo de La Academia.

¿Estás bien?", le consultó Marcelo Tinelli cuando notó que la modelo estaba sensible. "Sí, estoy feliz de estar acá, pero dándolo todo, exponiéndonos mucho a lesiones, y bueno, me emociona que reconozcan que uno trata de darlo todo. No soy bailarina, es obvio, ya saben, pero venimos de una semana de mucho trabajo", indicó Rocío.

"Hoy no salía la coreo y hasta último momento cambiando para que les guste, es difícil", añadió Marengo, quien cuando estaba por irse explotó contra Eduardo Fort y habló a corazón abierto sobre su relación.

"Capaz que no entienden. La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación. Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme", arrojó sorprendiendo a todos.

"Estoy harta, repodrida, ocho años estoy al lado de él bancando a la ex que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. Que le da vergüenza, me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a darse ,la vacuna y no es capaz de venir", comentó Rocío Marengo, angustiada por la situación personal que le toca vivir.

Tras explotar en vivo contra su pareja, el tema siguió en las redes donde la modelo tuvo un gran apoyo por parte de sus seguidores y también de algunos famosos, entre ellos el de Virginia Gallardo, con quien en este último tiempo tuvo varios cruces por la serie de Ricardo Fort.

Pese a todo, la panelista de Intrusos le manifestó su apoyo desde Twitter con un contundente mensaje: "Saben cual es la diferencia? mientras ella me decía gato, me amenazaba con mostrar resúmenes, se hacía la cocorita gastando su dinero y respondiéndome “la que puede puede“ … yo que le dije ? SALÍ DE AHI! SORORIDAD MUJERES y a no escupir para arriba", fue el primer mensaje de Gallardo este miércoles a la mañana. Minutos después, agregó: "Te abrazo @marengorocio".

Este miércoles, Gallardo se refirió al furioso descargo de Marengo contra el empresario: "Anoche no lo vi pero me levanté y estaba explotado el teléfono. Yo en su momento salí a defenderme de agresiones primero de ella y después de él defendiéndola a ella".

"Marengo en definitiva es una víctima más o ¿qué creen? ¡Machirulo conmigo, Machirulo con todas! Yo no tengo nada personal con ella, salí a defenderme de unas acusaciones de ella puntualmente. Nos ponen la mochila a nosotros (Intrusos) y no dijimos nada, al contrario", enfatizó.

Y remarcó: "Ella festejó ese tuit mientras él me criticaba a mí. Si una pareja mía pone un tuit como estos lo obligo a bajarlo. ¿Cómo voy a festejar esto? Realmente la acompaño y la entiendo. Mi tuit no es irónico, es real".

