Se definieron sedes y horarios del Súper 20

Con Buenos Aires y Córdoba recibiendo a las conferencias Sur y Norte respectivamente, se va tejiendo cada vez más el panorama del Súper 20, el torneo que marcará la vuelta del básquet argentino en el inicio de la temporada 2021-2022.

Como medida inicial, hay que destacar que ayer quedaron definidas las canchas que recibirán cada encuentro. En la sede Córdoba, el escenario único de los partidos será el Ángel Sandrín de Instituto, en el que se disputarán cinco partidos por jornada.

Allí competirán los tres equipos correntinos que forman parte de la competencia Norte: San Martín, Regatas Corrientes y Comunicaciones de Mercedes.

Por su parte, en Buenos Aires se jugará en cuatro canchas: el Templo del Rock de Obras, el Héctor Etchart con Ferro, el Roberto Pando de San Lorenzo y el Luis Conde de Boca.

Por otro lado, también están confirmados los horarios de los partidos. En Córdoba, al disputarse todos los juegos en el mismo recinto, los encuentros irán de forma sucesiva de 11 a 21.30.

El programa de partidos para los equipos correntinos, en la primera fecha, quedó de la siguiente manera: viernes 24 de septiembre, a las 14, Olímpico vs. San Martín. A las 16.30, Quimsa vs. Regatas. Y a las 21.30, Instituto vs. Comunicaciones.

Se debe recordar que el torneo dará inicio el jueves 23. El encuentro inicial será el que disputarán el campeón San Lorenzo y Boca Juniors. Se disputará desde las 21 en el gimnasio Roberto Pando, que ahora es dirigido por Álvaro Castiñeira.