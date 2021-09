Murió una de las actrices de Montaña rusa tras sufrir un aneurisma

La actriz Agustina Posse, recordada por su papel de Micaela en Montaña rusa, otra vuelta y Gasoleros, falleció este jueves 16 de septiembre. Se encontraba internada en la terapia intensiva del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde fue operada luego de haber sufrido un aneurisma el pasado 9. Tenía 44 años de edad.

El periodista Pablo Montagna confirmó la triste noticia en La Nación. El periodista Nery Bó, de Telefe Rosario sumó que Jairo "luego de recibir el título de Doctor Honoris Causa en la UNR, se enteró de la noticia y decidió emprender su regreso a Buenos Aires".

“Agus es una actriz preciosa. Una mamá maravillosa. Una amiga de fierro. Una mujer llena de luz y con un corazón lleno de bondad (...) Nuestro corazón se nos estruja de la angustia”, había escrito la actriz Mercedes Funes en Instagram.

"No hay mucha más información que esa. Los médicos hicieron todo lo que tenían que hacer para que Agustina salga adelante”, explicó días atrás Yaco González, expareja de Agustina Posse y padre de sus dos hijos, Juana (20) y de Francisco (16), consultado por La Nación.

“El aneurisma es una malformación de las arterias cerebrales, una enfermedad silenciosa que se descubrió con el sangrado. Se lo taparon y ahora hay que esperar que pasen estos días difíciles. Es un día a día. Es difícil, pero estamos haciendo fuerza y hay mucho amor dando vueltas, deseando que salga de este mal sueño”, detalló el cantante, uno de los hijos de Jairo, quién fue pareja de la actriz durante veinte años tras conocerse grabando la tira Gasoleros (1998).

Entrevistada por el mismo medio, tiempo atrás, Agustina dijo: “Todos me preguntan si me alejé del medio para dedicarme a mis hijos, pero no. No sé qué pasó. Trabajé bastante cuando mis hijos eran chicos y menos cuando eran más grandes, pero no por elección. Se dio así. La verdad es que no tengo una explicación. Mis ganas de seguir trabajando siempre estuvieron. Como no aparecía nada, me fui quedando en mi casa y por un tiempo largo no pensaba en eso. Y después me enojé mucho y, de alguna manera, me resigné, me puse el delantal y me dediqué full a la casa y a los chicos, y la verdad es que lo disfruté”.

La familia de Jairo atraviesa duros momentos tras la muerte de su esposa, Teresa Sainz de los Terreros, en julio pasado, quien sufría un cuadro complejo de salud que la aqueja desde hace años.

Quién era Agustina Posse, la actriz que murió tras sufrir un aneurisma

Creció en una familia de artistas. Hija de la cantante Mónica Posse y del músico Luis Posse. Comenzó a estudiar teatro siendo muy joven. Su trayectoria televisiva incluye programas como "Montaña Rusa, otra vuelta", "Gasoleros", "Durmiendo con mi jefe", "Primicias", "De corazón", "Calientes", "Pensionados", "Juanita la soltera", "Un cortado, historias de café", "Mujeres asesinas", "Niní", "Dromo", "Vindica", "Milady".

Además, formó parte del elenco de la serie web "Dirigime - La venganza". En cine, participó de los films "Papá se volvió loco", "Madres de Mayo", "El abismo, todavía estamos", "Conurbano", "El día que no nací (El niño)".

En los últimos años, dictó clínicas de actuación en la Municipalidad de Merlo y participó de varias actividades del Polo Audiovisual de dicha localidad.