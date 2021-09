Dan a conocer una supuesta infidelidad de Eduardo Fort a Marengo con una expanelista

Paula Varela dio a conocer una información caliente que expondría una infidelidad de Eduardo Fort a Rocío Marengo con la expanelista de Intrusos Nazarena Nóbile, quien actualmente vive en Estados Unidos.

"Cuando Rocío dijo su fecha de comienzo de relación (19 de febrero de 2014) recordé que una vez yo vi a nuestra compañera Nazarena Nóbile, que ahora vive en el extranjero, en Un Sol para los Chicos con Eduardo Fort", comenzó diciendo Paula Varela en Intrusos mientras hablaban de la explosión de Marengo contra Eduardo Fort.

En la misma línea, reveló: "Le pregunté si estaba con él y me dijo que sí. Esa historia de amor fue en 2017, más o menos, entonces... ¿Cómo Rocío está desde 2014? Porque Nazarena estuvo como seis meses con Eduardo", aseguró Paula.

La panelista detalló que Eduardo Fort y Nazarena Nóbile se conocieron en Miami, donde vive la periodista hace algunos años, y agregó: "La conoció por César Carozza, su abogado". En ese mismo momento mostraron una foto que muestra al hermano de Ricardo Fort junto a Nazarena compartiendo la misma mesa junto a un grupo de amigos, entre quienes se encontraban Claudia Albertario.

Tras recordar el dato, Varela le preguntó a Nóbile si había sido pareja de Eduardo Fort, ya que las fechas no cerraban porque en ese tiempo el empresario ya estaba con Marengo.

Lejos de huir de la pregunta, la periodista y productora confirmó la relación pero a su vez respondió: "No pienso meterme en este barro que no es mío. Me parece una situación a la que nadie debería estar expuesto", dijo en referencia al estallido de Marengo en pleno vivo de La Academia. Nazarena Nóbile defendió con contundencia a la familia Fort y reitero que lo que ha sucedido fue de mal gusto. (Exitoína)