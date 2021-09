Advierten que pese a la mayor movilidad, las ventas no repuntan

A pesar de una visible mayor movilidad en la zona comercial correntina, desde el sector empresarial advirtieron que no se traduce en mayor consumo y que la recuperación económica se retrasará un poco más.

Desde el mes de agosto en Corrientes se vive un clima de mayor relajamiento ante la marcada bajante de casos de coronavirus.

El movimiento en la ciudad de Corrientes fue en franco incremento pero esto no se está traduciendo en una recuperación de los niveles de venta en los locales comerciales.

Así lo confirmó el presidente de la Federación Empresarial Correntina (Fecorr), Gustavo Ingaramo.

Si bien en fechas marcadas en el calendario como el día del padre, de la madre o del niño hubo un mayor flujo de compras, como suele ser usual, la recuperación económica no está en un horizonte cercano.

Ingaramo expresó: “Hay un mayor consumo, sobre todo si comparamos cómo estábamos a esta misma altura del año en el 2020, pero todavía no se llegó a los niveles prepandemia”.

En este sentido, el sector comercial correntino se estancó en una disminución del 20 % del consumo por parte de sus clientes.

“Recién estaremos recuperando algunos puntos, pero las ventas están todavía muy atrasadas. Esperemos que la situación epidemiológica nos acompañe ahora que la gente sale más porque volvió el clima templado”, consideró Ingaramo.

El referente de Fecorr explicó que está directamente ligado a los niveles inflacionarios del país: llegó al 2,5 % en agosto y sumó 51,4 % en el último año, de acuerdo al Indec.

Acceso a ayudas

Sobre el mismo tema se expresó Alberto Vasallo, referente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc).

Al ser consultado sobre la situación económica que atraviesan los comerciantes, comentó acerca de las dificultades de acceso a las ayudas del Gobierno nacional.

Explicó a Momarandú que, si bien no han recibido reclamos, los privados observan que cada vez existe más burocracia y menos efectividad para contener el desplome económico producto del impacto de los cierres y el aislamientos ordenado ante la pandemia de coronavirus.

“Más ayudó el año pasado el ATP que lo que ayudó este año el Repro II, tiene algunas facetas, que son destacables y hay otras que son muy criticables, sobre todo los tiempos. Los tiempos de Buenos Aires parece que no son los mismos para todo el país. Eso repercute negativamente”, dijo Vasallo.

“No son reclamos, lo vemos en la gestión. Lo que cuesta gestionar una de esas ayudas, cada vez se vuelve más burocrático, y burocracia significa tiempo. Pero las ayudas de la provincia sí son ágiles”, señaló.

Los instrumentos de ayuda “si generan inflación no sirven; ahora, si no van a generar inflación van a ser bienvenidos. De qué me sirve inyectar más dinero si el dinero va a valer cada vez menos, y si encima va a incidir en el resto que no va a recibir esa ayuda”, cuestionó el referente de Apicc. “En ese contexto, también hay una realidad que es la realidad económica, que es el bolsillo de la gente. La inflación sigue en 51 %, no es para tirar manteca al techo, los salarios por más que quieran acompañar no siempre terminan alcanzando, y la gente está priorizando el consumo”, analizó Vasallo.

(IRB)