El Polaco explotó contra Ángel de Brito y lanzó una polémica definición

El Polaco quedó furioso con Ángel de Brito luego de que le pusiera un 4 en su última perfomance y lanzó una polémica definición sobre él. En un móvil para La Previa de La Academia (lunes a viernes de 20 a 21 hs. por Ciudad Magazine), el músico explotó contra el jurado y tras ser llamado tóxico por el periodista manifestó que él es más tóxico y que no lo asume.

“Se enojó un poquito con vos me parece”, le dijo el notero en el corte del programa que conduce Marcelo Tinelli al conductor de Los Ángeles de la Mañana, quien respondió: “Sí, vive enojado. Es muy tóxico el Polaco”. Palabras que luego el cantante retrucó y manifestó estar harto del periodista.

En diálogo con la emisión de Ciudad Magazine, el Polaco disparó y habló sin filtros de Ángel: “Está todo bien, hace cinco años me viene bardeando. ¿Él no es tóxico? Él es más tóxico que yo, se hace el re boludo nomás, yo aunque sea lo digo. La devolución del jurado me encantó, Ángel no me importa”.

