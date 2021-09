Fuerte revelación de Pipo Cipolatti sobre la madre de sus hijos

En una entrevista íntima con Luis Ventura en Secretos verdaderos (América), Pipo Cipolatti sorprendió cuando le preguntaron por Flavia Ortiz, la madre de sus hijos mellizos (Giorgio y Donato), quien se quitó la vida arrojándose de octavo piso.

“Hace un año que no estaba con ella, no sé qué pasó. Yo estaba haciendo otra cosa y no me acuerdo que estaba haciendo ni lo que le pasaba a ella. Fue algo muy trágico y muy siniestro pero no puedo dar una opinión, y si la tengo es para mí”, comenzó diciendo Pipo cuando Ventura quiso saber más detalles de ese doloroso momento.

Cuando el periodista le preguntó si el tema lo había hablado con sus hijos, quienes actualmente tienen 18 años, Cipolatti respondió: “No lo hablé con mis hijos, y si me preguntan no se qué contarles”. De todos modos, el líder de Los Twist aseguró que “no recuerda si alguna vez le preguntaron por su mamá”. “Cuando eran más chiquitos por ahí pero no sabía que decirles porque no me acuerdo”, expresó.

Al momento de hablar cómo conoció a la madre de sus hijos comentó: “No me acuerdo como la conocí. Estuvimos poco tiempo juntos, es una etapa que no tengo clara, con cronos me llevo mal. No sé donde está enterrada, cero información sobre eso. No sé ni donde están mis viejos. Al cementerio y a la iglesia no me interesa ir”, sentenció un poco incómodo con la entrevista.

Recordemos que la exesposa del músico, Flavia Ortiz, murió el 7 de febrero de 2004 cuando tenía 26 años como consecuencia del grave estado en el que se encontraba tras arrojarse del octavo piso de un edificio de Almagro. La mujer había sido internada en el Hospital Ramos Mejía, días antes, en estado crítico, con politraumatismos y diversas fracturas, asistida con ayuda mecánica para respirar.

En el momento de la tragedia, Flavia ya estaba separada de Cipolatti y en varias oportunidades había denunciado públicamente ante las cámaras de televisión que el ex líder del grupo Los Twist la había agredido. Poco tiempo después la muerte de Ortiz, el músico fue detenido por tenencia de drogas, precisamente cocaína, se abrió una causa y un año después fue sobreseído. En ese momento, Pipo admitió que tenía problemas con las drogas.

Cuando nacieron Giorgio y Donato se realizó un mediático bautismo donde los padrinos fueron Gerardo Sofovich, Charly García, Fabiana Cantilo y Paulina Karadayijan. Luego de la crisis de la pareja se mostró en directo a través de la televisión, salieron a la luz acusaciones de violencia de género.

Pipo Cipolatti es uno de los personajes más polémicos en la historia del rock nacional pero que supo ganarse un lugar en los medios y en la gente. En el último tiempo estuvo alejado, pero eso no le impidió componer y grabar. Uno de sus últimos escándalos fue en 2018 cuando el cantante fue acusado de cobrar la jubilación de su madre por seis meses con un certificado “trucho” de supervivencia, pese a estar fallecida. En total, percibió en ese período un monto de 160 mil pesos.

Aunque negó cualquier tipo de falsificación y fraude, el músico admitió hoy que acordó “de palabra” con las autoridades policiales seguir percibiendo la pensión. El argumento es que necesitaba el dinero para “pagar las deudas” que aún tenía contraídas su madre y también para “seguir manteniendo a los chicos”.

El Centro de Asistencia al Suicida Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 o al (011) 5275-1135 las 24 horas del día

Infobae