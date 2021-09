Polémicos chats entre El Polaco y una expareja: están involucrados el Kun Agüero y Gianinna Maradona

El pasado jueves, el Polaco y Barby Silenzi participaron en ShowMatch, La Academia para cumplir con “el ritmo del jurado”. Su performance no convenció y quedaron complicados para la sentencia. Esa noche, se habló de la renuncia de Quique Pérez, coach de la pareja, que tomó la decisión de renunciar al certamen y contó por qué ya no quiso seguir trabajando con ellos.

“Me fui para estar mejor y no pelearme con ellos, porque los quiero un montón pero ya habíamos tenido un par de encontronazos en cuanto a la suplencia de Barby y después en cuanto al trabajo del Pola”, contó en un audio. Lo inesperado fue que todo terminó en un enfrentamiento entre Ángel de Brito y El Polaco. A raíz de esto, el periodista reflotó un chat del referente de la movida tropical con su expareja Valeria Aquino.

“Este equipo llegó a un techo, ya no hacen nada entretenido”, lanzó en su devolución Brito que provocó el enojo de la pareja. Lejos de calmar la situación, en diálogo con La previa de la academia, opinó: “Vive enojado. Es muy tóxico”.

Al ser consultado por las declaraciones del conductor de Los ángeles de la mañana, el artista se defendió: “Está todo bien, qué sé yo, hace cinco años que me viene bardeando. Es más tóxico que yo, la única diferencia es que se hace el bol..., yo por lo menos lo digo”.

De Brito se hizo eco de una nota que hacía referencia al enojo del artista y comentó: “A él lo denuncian las ex, lo llevan a la justicia, le renuncia el coach. Pero la culpa es de los demás”.

Ángel de Brito recordó unos chats retro entre el músico y Aquino, su expareja y mamá de Alma. En la conversación se recriminaron cosas del pasado, entre ellas un supuesto romance del artista con Gianinna Maradona y un affaire de Aquino con Sergio “Kun” Agüero.

“¿Cuando estuviste con el Kun te pensás que no dolió?”, le recriminó El Polaco. Y ella retrucó: “Yo soy libre de elegir, como en su momento fuiste vos con la Maradona. ¿Te pensás que no me dolía? ‘Es la hija del Diego’, me decías. ‘Es mi amiga’. Y yo era nadie para vos”.

En el mismo tono, él le dijo que solo quería ser feliz con Barby, su actual pareja y con quien esperaban a Abril, su primera hija juntos. Filosa, Aquino respondió: “Entonces aplícalo porque ya hiciste mucho ruido y ahora tenés otra bebé en camino”.

El Polaco le reclamó por la denuncia por violencia de género: “Un día tu hija va a saber que me querías meter en cana”. Indignada, ella respondió: “Creo que estás mal vos, yo no voy a lastimar a mi hija con esas cosas. Son problemas de mayores, y no tiene por qué cargar con eso. Vos deberías superarlo porque pegar, me pegaste. Y yo te perdoné. No me escribas más. ¡Y no me culpes a mí! Es hora de madurar Polaco. Sos un hombre ya. Con tres hijos. ¡Madurá!”.